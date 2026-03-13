材料財報／去年EPS 6.1元、毛利率近六成 持續布局多元新材料應用

材料*-KY（4763）13日公布2025年全年財務成果。全年毛利率達58.6%，營業淨利率及稅前淨利率均超過50%，稅後淨利60.31億元，每股純益（EPS）為6.10元，顯示公司核心獲利能力維持在高水準。

材料-KY表示，儘管全球供應鏈受到地緣政治、產業供需調整及部分客戶延後交期等因素影響，公司仍透過穩健的營運策略與彈性市場布局，維持穩定獲利表現。

單季表現方面，材料-KY表示，2025年第4季合併營收為27.70億元，年減39%。主要受到中東地緣政治局勢影響，以及東南亞市場需求波動，加上部分客戶延後交貨並調整庫存水位，導致短期出貨動能承壓。

第4季合併毛利率為57.8%，較前一季60.3%減少2.5個百分點，主因本季產品銷售組合出現變化，其中毛利率相對較低的絲束產品及塑料級醋片銷售占比提高，因而影響整體毛利率表現。

獲利方面，第4季營業淨利為13.87億元，營業淨利率達50.1%；稅後淨利11.45億元，淨利率達41.3%。在原物料成本維持低檔的情況下，公司透過持續提升生產效率，維持醋酸纖維產業的競爭優勢與穩定獲利能力。

在產能與產品布局方面，材料-KY表示，將持續關注中國大陸服飾用醋酸纖維需求，規劃逐步擴增具永續性並可降低碳足跡的醋酸纖維長絲（森綾）產能，以增加產品多樣化並因應市場需求。

同時，公司也積極拓展新產品與應用領域，包括加熱不燃燒菸（HNB）菸彈濾嘴特規絲束、口含菸（尼古丁袋）不織布，以及新型晶球（爆珠）濾嘴等產品，並進一步布局生物製藥與電子薄膜顯示等新興應用市場，以強化未來成長動能。

展望2026年，材料-KY指出，儘管中東與東南亞部分市場需求短期仍較為保守，加上客戶持續調整庫存，以及全球貿易環境與產業供需變化帶來不確定性，但公司將持續加強與客戶溝通交期安排，並拓展新興市場，同時強化營運資金與成本控管，以維持財務穩健。

材料-KY表示，未來將持續投入研發並推動循環經濟應用，聚焦綠色與永續材料開發，以「創新、綠色、全球化」為核心策略深化全球布局，優化產品結構，提升整體競爭力並創造長期股東價值。