快訊

與柯文哲母親交好…黃文玲中選會人事案卻遭民眾黨否決 白委揭原因

戰火狂燒彈藥費！美6天耗113億美元 波灣產油國「這方面損失」更重

台積電也是苦主！傳輝達對三星發動「吹毛求疵」攻勢 目的曝光

材料財報／去年EPS 6.1元、毛利率近六成 持續布局多元新材料應用

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

材料*-KY（4763）13日公布2025年全年財務成果。全年毛利率達58.6%，營業淨利率及稅前淨利率均超過50%，稅後淨利60.31億元，每股純益（EPS）為6.10元，顯示公司核心獲利能力維持在高水準。

材料-KY表示，儘管全球供應鏈受到地緣政治、產業供需調整及部分客戶延後交期等因素影響，公司仍透過穩健的營運策略與彈性市場布局，維持穩定獲利表現。

單季表現方面，材料-KY表示，2025年第4季合併營收為27.70億元，年減39%。主要受到中東地緣政治局勢影響，以及東南亞市場需求波動，加上部分客戶延後交貨並調整庫存水位，導致短期出貨動能承壓。

第4季合併毛利率為57.8%，較前一季60.3%減少2.5個百分點，主因本季產品銷售組合出現變化，其中毛利率相對較低的絲束產品及塑料級醋片銷售占比提高，因而影響整體毛利率表現。

獲利方面，第4季營業淨利為13.87億元，營業淨利率達50.1%；稅後淨利11.45億元，淨利率達41.3%。在原物料成本維持低檔的情況下，公司透過持續提升生產效率，維持醋酸纖維產業的競爭優勢與穩定獲利能力。

在產能與產品布局方面，材料-KY表示，將持續關注中國大陸服飾用醋酸纖維需求，規劃逐步擴增具永續性並可降低碳足跡的醋酸纖維長絲（森綾）產能，以增加產品多樣化並因應市場需求。

同時，公司也積極拓展新產品與應用領域，包括加熱不燃燒菸（HNB）菸彈濾嘴特規絲束、口含菸（尼古丁袋）不織布，以及新型晶球（爆珠）濾嘴等產品，並進一步布局生物製藥與電子薄膜顯示等新興應用市場，以強化未來成長動能。

展望2026年，材料-KY指出，儘管中東與東南亞部分市場需求短期仍較為保守，加上客戶持續調整庫存，以及全球貿易環境與產業供需變化帶來不確定性，但公司將持續加強與客戶溝通交期安排，並拓展新興市場，同時強化營運資金與成本控管，以維持財務穩健。

材料-KY表示，未來將持續投入研發並推動循環經濟應用，聚焦綠色與永續材料開發，以「創新、綠色、全球化」為核心策略深化全球布局，優化產品結構，提升整體競爭力並創造長期股東價值。

EPS 材料 地緣政治

延伸閱讀

威宏財報／去年 EPS 4.18元、擬配發3元股息 董事會決議將募資8億元

三陽財報／去年營收626.32億元 創歴史第三高

富強鑫財報／2025年稅後純益1億元、年增27.6％ EPS達0.61元

長興財報／去年獲利16.56億元、年減9.8% EPS 1.41元

相關新聞

森崴能源子公司踩雷未解 去年每股虧損57.77元

森崴能源今（13）日下午舉行重訊記者會，財務長李心美指出，因子公司富崴能源承攬「台電離岸風電二期計畫」追加款調解尚未裁定，在2025年第3季財報認列虧損後，森崴即對富崴能源辦理現金增資，資本額已增至143.45億元，並出售部分資產支應富崴能源營運所需，盼促成台電工程延續及追加款加速撥付。不過森崴能源依會計處理準則增列可能增加成本，2025年全年虧損擴大至158.65億元，每股虧損恐達57.77元。

富邦金2月大賺205億元、創歷史同期新高 前二月EPS 2.19元

富邦金（2881）2026年2月自結合併稅前淨利207.5億元、稅後淨利205.7億元，創下2月歷史新高紀錄，累計今年前2月合併稅前淨利339.1億元、稅後淨利306.9億元、每股稅後盈餘(EPS)為2.19元。若加計透過其他綜合損益按公允價值衡量(Fair Value through Other Comprehensive Income，FVOCI)之股票處分損益，富邦金控2月調整後獲利285.4億元，累計前2月調整後獲利483.0億元、每股獲利為3.45元。

新產獲利及配息創高 台產去年 EPS 為3.91元亦創新高

新光產物保險（2850）與台灣產物保險（2832）陸續公布2025年營運成果。其中，新產2025年稅後純益達38.7億元，每股稅後純益（EPS）12.28元，董事會並通過配發現金股利7.27元，雙創歷史新高；台產則在法人說明會中表示，2025年稅後純益12.42億元，年增6.9％，EPS為3.91元亦創歷史新高，營運維持穩定成長，至於股利政策則待董事會決定後公告。

中傑法說會／第2季訂單滿載 迎國際品牌新客戶、目標今年回歸成長

製鞋大廠中傑-KY（6965）13日召開法說，董事長劉安哲表示，隨著積極耕耘的新品牌客戶陸續轉化為實質訂單，既有的客戶也穩健成長，加上將新增一家國際知名運動品牌客戶，目前第2季訂單已接近滿載，2026年營運可望回歸成長。

雲豹能源2025年營收74.69億元創新高 擬每股配息2元

受惠於儲能工程與綠電交易需求持續成長，帶動整體營運動能顯著提升，雲豹能源2025年度合併營收74.69億元，年增96.9%，創歷史新高；全年營業利益也比前年同期大幅成長2.7億元，凸顯核心能源事業強勁的獲利動能。董事會決議通過盈餘分配案，今年擬配發每股現金股利2元，展現公司穩健財務體質與持續回饋股東的經營承諾。

61萬股東注意！玉山金今年現金股利1.4元 殖利率4.2%

玉山金（2884）董事會今日決議，2025年度盈餘分配現金股利1.4元，符合市場預期，現金股利金額寫歷史新高。以今日收盤價33.05元計，現金殖利率約4.2%，料屬金控前段班。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。