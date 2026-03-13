威宏財報／去年 EPS 4.18元、擬配發3元股息 董事會決議將募資8億元

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY（8442）13日公布去年合併財報，合併稅後純益2.87億元、年減61.4%，每股稅後純益4.18元；董事會通過每股擬配發3元現金股利，配發率71.8%，以今天收盤價63元計算，現金殖利率4.76%。

另為充實營運資金、償還銀行借款，並支應新客戶開發需求，董事會決議同步辦理國內第三次有擔保轉換公司債、第四次無擔保轉換公司債及現金增資發行新股案，預計總募資金額為8億元，可望進一步優化公司財務結構。

展望2026年營運走勢，威宏維持審慎樂觀態度，儘管近期全球經濟與貿易環境仍具挑戰，然而第2季起為傳統出貨旺季，WBC棒球經典賽火熱進行中，加上美加墨世界盃足球賽舉行在即，全球運動風氣及跨國出遊熱度不墜。

相關運動賽事，刺激市場對運動及輕奢精品包袋汰舊換新潮延續，終端品牌商鋪貨動能更為明顯。威宏強調，將持續與核心客戶共同開發高階聯名款產品，鞏固主要供應商地位，全年營運可望呈現「前低後高」走勢。

威宏自結2月合併營收為6.74億元，月增8.9%、年增9.8%，累計前二月合併營收12.93億元、年增0.02%，創歷史同期新高。

值得注意的是，柬埔寨廣泰新廠預計3月開始接單、第2季投產，主要分流美系客戶專屬商務包袋及行李箱訂單。未來隨東南亞生產廠區陸續調整完畢並準備進入量產階段，有助建構多元且彈性的生產體系，確保全球供應鏈的韌性與穩定。

威宏指出，去年營運衰退，主要受全球各地地緣政治的高度不確定性，其中包括泰柬衝突導致泰國廠柬籍熟手車工大量流失，以及匯率波動干擾。

另外，加上下半年配合客戶產能策略性調整，一次性提列關閉威保東莞廠的資產減損與人力資遣等各項費用所致；其相關產能已全數移轉至柬埔寨，公司將持續精進東南亞產線管理效能，加速新舊產線銜接的學習曲線。

