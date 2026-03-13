潤泰三大事業2025年本業獲利強強滾！潤德賺近2個股本 潤弘賺1個股本

潤泰集團旗下潤泰新（9945）、潤弘（2597）及潤德（6881）13日公告財報，以小金雞潤德表現最佳，賺近兩個股本，獲利創下歷史新高，潤弘表現也不俗，賺下一個股本，潤泰新主要因認列業外與轉投資事業導致獲利衰退，不過本業仍是年增逾五成。

潤泰新2025年稅後純益107.25億元，年減35.24％，每股稅後純益（EPS）3.93元，擬盈餘分配之現金股利每股0.4939元、法定盈餘公積發放之現金每股0.4261元，資本公積發放之現金每股0.18元，合計共配息1.1元，以今日收盤價27.9元計算，現金殖利率約3.9％。

潤弘2025年稅後純益33.4億元，年增20.39％，每股稅後純益10.75元，擬配發每股現金股利9.67元，以今日收盤價170.5元計算，現金殖利率約5.67％。

潤德2025年稅後純益2.91億元，年增30％，每股稅後純益19.42元，擬配發每股現金股利18.5元，以今日收盤價231.5元計算，現金殖利率約7.99％。

潤泰新發言人陳柏宇表示，潤泰新去年營建本業年增逾五成，惟合併轉投資及業外後的獲利較去年同期減少約58億元，主要因認列南山人壽的獲利減少約30億元，再來是2024年有南港玉成大樓的公允價值評價約40億元，去年沒有導致獲利減少。

針對股利發放上，陳柏宇表示，股利因為有認列南山人壽的未實現損失，淨利需提列特別盈餘公積，可以分配的有限，董事會決議拿法定盈餘公積及資本公積出來發放，維持跟去年相同的水準。

推案上，潤泰新今年預計推出總銷580億元「南港之星」、總銷47億元「板橋環翠段案」以及總銷41億元「潤泰菁英匯」，預計三大案都會在下半年公開。

潤德去年獲利創下歷史新高，主要受惠室內裝修市場持續熱絡，潤德表示，自2021年起住宅、商辦、辦公、倉儲等各類使照之總樓地板面積係進入高原期，維持相對穩定，未來營運動能強。