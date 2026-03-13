三陽財報／去年營收626.32億元 創歴史第三高

三陽工業（2206）13日召開董事會並通過2025年度財報，全年合併營業收入為626.32億元，年減4.56%，為歷史第三高，合併營業淨利54.47億元，年減6.98%。稅後淨利為45.33億元，年減4.97%，每股盈餘(EPS)為5.78元。

董事會同時通過將於6月26日召開股東會，預計每股配發現金股利3元，以今(3/13)收盤價58元計算，殖利率約5.17%，回饋股東穩定收益。

三陽工業2025年在整體市場下滑的環境中，二輪事業逆勢成長、穩居市場第一品牌，四輪事業亦維持穩健表現，展現集團產品競爭力與市場基礎。

在二輪事業方面，儘管2025年整體機車市場銷售規模為708,406台，較去年減少44,237台，年減5.88%，SYM三陽機車仍憑藉完整且具競爭力的產品線逆勢成長。全年累計銷售量達313,502台，較去年增加5,665台，市占率提升至44.3%，持續穩居市場第一。

SYM三陽機車在國民車、時尚車及運動車三大車系均展現領先優勢。在2025年TOP 10熱銷機車榜單中，三陽機車一舉拿下7個席次，包括全台銷售冠軍「全新迪爵125」，以及新迪爵125、Jet SL+ 158、Woo 115、MMBCU 158、VIVO 125、CLBCU 125等熱門車款。多款車型同步熱銷，顯示SYM產品線完整且具高度市場競爭力，進一步鞏固品牌領導地位。

四輪事業方面，由子公司南陽實業代理銷售之HYUNDAI汽車，2025年受到整體車市自製率政策及關稅議題影響，台灣新車市場規模約41.4萬台，年減9.5%。在整體市場下滑情況下，HYUNDAI汽車全年銷售仍突破1.9萬台，市占率達4.6%，為代理以來史上第三高，顯示品牌產品競爭力與市場基礎穩健。

展望未來，在二輪事業發展上，三陽將持續深化產品創新與技術研發，穩健朝「啟動100」中長期目標邁進，積極推動年銷量突破100萬台的里程碑，同時持續推動跨領域投資布局，為公司長期成長動能奠定更穩固基礎。

四輪事業方面，HYUNDAI汽車將持續強化產品陣容，2026年規劃每季推出一款新車，包括第1季INSTER電動車、第2季PALISADE、第3季STARIA油電款及第4季全新國產車款，以完整產品布局回應市場多元需求，挹注銷售成長動能。