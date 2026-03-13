巨大財報／2025年每股稅後盈餘1.84元

巨大（9921）集團董事會於13日通過2025年財報。集團合併營收新台幣602.5億元，較去年同期減少15.5%；毛利率19.8%，較2024年19.0% 微幅上升；稅前盈餘13.8 億元，稅後淨利 7.2 億元，每股稅後盈餘 1.84 元。董事會同時通過盈餘分配案，擬配發現金股利每股1.8元，將與合併財務報表提請預訂於6月18日召開之股東常會承認。

第4季單季表現，集團合併營收新台幣122.9億元，年減9.5%；毛利率19.7%，較去年同期的13.5% 顯著增加，主要因2024年同期認列存貨減損及2025年新品上市後折價壓力減輕。

巨大公司表示，2025年代工業務呈現回穩態勢，占比由2024年的26% 提升至33%，反映客戶庫存調整已近尾聲，全年代工營收小幅成長。自有品牌方面，中國大陸市場因去年高基期影響仍呈現衰退，但衰退幅度已於第4季開始逐漸收窄；歐美市場因需求放緩及輸美延緩出貨影響，整體呈現小幅下滑。

2026年第1季，巨大集團正式推出新一代Giant-Propel與 Liv-EnviLiv 空氣力學公路車系列新品，以「速度系統」整合車架與零組件設計，全面提升空氣力學效率與騎乘性能。新品採全球雙軌於法國尼斯與中國杭州千島湖盛大發表，更舉辦多樣化的試乘活動。作為市場高度期待的車款，一上市即反應熱絡，隨產品已陸續進入全球通路，有望為自有品牌銷售注入成長動能。