海悅財報／手握近5千億元代銷案量 去年EPS 6.85元、配息5元

台新新光金控（2887）2月自結稅後淨利約61.6億元，較去年同期成長206%，累計稅後淨利為149.9億元，較去年同期成長316%，每股稅後淨利(EPS)為0.59元，創歷史新高。依國際財務報導準則第3號(IFRS 3,企業合併)規定，於合併時須對原新光金控各子公司部分資產負債之公允價值重新衡量，並以此作為金控合併時之新金控帳面價值以進行後續會計處理，與原新光金控各子公司個體財務報表之帳面基礎不同，此企業合併會計處理之相關影響數係反映於金控層級之自結損益。

2026-03-13 18:10