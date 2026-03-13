海悅財報／手握近5千億元代銷案量 去年EPS 6.85元、配息5元
海悅（2348）13日發布財報，2025年稅後純益10.86億元，年減51.22％，每股稅後純益（EPS）6.85元，董事會決議，擬配發每股現金股利5元及股票股利0.5元，配發率約八成，以今日收盤價71.9元計算，現金殖利率6.95％。
海悅去年底受惠預售建案順銷與依代銷合約完成請款帶動，加上「南悅豐映」建案順利交屋完畢，第4季稅後純益4.9億元，年增171％，單季每股稅後純益3.24，創近四個季度新高。
海悅表示，自2024年台灣央行推出房市信用管制措施，2025年自住購屋者房貸資源仍趨嚴謹，使2025台灣預售市場新建案開案數量明顯低於往年。不過海悅去年受益「擎天森林」與「南悅豐映」建案認列完工法收入，營運於代銷收入向上積累營建收益，推升2025年營收73.5億元，惟全年受關稅戰及房市政策影響，財務成本增加等因素致業外損失1.9億元，扣除所得稅費用4.5億元後，稅後純益10.86億元，年減逾五成。
海悅表示，‘營運版圖布局代銷、營建與轉投資收益，今年前二月營收9.6億元，年增32.52%，後續即將有台北市「全陽南海段」、「連雲懷生段」、新北市永和區「漢皇River Sky」、中和區「寶亞南工段」、新竹「忠泰竹東案」等指標建案陸續公開銷售，新建案進入銷售市場期開啟台灣房市新價格與交易新秩序。
海悅表示，目前全台銷售中個案與後續接案合計總銷金額達4,996億元，代銷本業業績來源無虞，且持續向上積累營建收益，台北「敦仰」、高雄「達麗未來市」與新北市新莊區「A 3光點」將於今年陸續啟動完工交屋，為營建收入添柴火，後續維持每年均有投資收益建案挹注代銷與營建收入，認列完工法收入進入收穫期，加上布局中長期地上權租金收益，中長期營運穩健。
