海悅財報／手握近5千億元代銷案量 去年EPS 6.85元、配息5元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導
海悅董事長黃希文。記者朱曼寧／攝影
海悅董事長黃希文。記者朱曼寧／攝影

海悅（2348）13日發布財報，2025年稅後純益10.86億元，年減51.22％，每股稅後純益（EPS）6.85元，董事會決議，擬配發每股現金股利5元及股票股利0.5元，配發率約八成，以今日收盤價71.9元計算，現金殖利率6.95％。

海悅去年底受惠預售建案順銷與依代銷合約完成請款帶動，加上「南悅豐映」建案順利交屋完畢，第4季稅後純益4.9億元，年增171％，單季每股稅後純益3.24，創近四個季度新高。

海悅表示，自2024年台灣央行推出房市信用管制措施，2025年自住購屋者房貸資源仍趨嚴謹，使2025台灣預售市場新建案開案數量明顯低於往年。不過海悅去年受益「擎天森林」與「南悅豐映」建案認列完工法收入，營運於代銷收入向上積累營建收益，推升2025年營收73.5億元，惟全年受關稅戰及房市政策影響，財務成本增加等因素致業外損失1.9億元，扣除所得稅費用4.5億元後，稅後純益10.86億元，年減逾五成。

海悅表示，‘營運版圖布局代銷、營建與轉投資收益，今年前二月營收9.6億元，年增32.52%，後續即將有台北市「全陽南海段」、「連雲懷生段」、新北市永和區「漢皇River Sky」、中和區「寶亞南工段」、新竹「忠泰竹東案」等指標建案陸續公開銷售，新建案進入銷售市場期開啟台灣房市新價格與交易新秩序。

海悅表示，目前全台銷售中個案與後續接案合計總銷金額達4,996億元，代銷本業業績來源無虞，且持續向上積累營建收益，台北「敦仰」、高雄「達麗未來市」與新北市新莊區「A 3光點」將於今年陸續啟動完工交屋，為營建收入添柴火，後續維持每年均有投資收益建案挹注代銷與營建收入，認列完工法收入進入收穫期，加上布局中長期地上權租金收益，中長期營運穩健。

第一金控前二月獲利55.32億元續創新高 EPS 0.38元

富強鑫財報／2025年稅後純益1億元、年增27.6％ EPS達0.61元

長興財報／去年獲利16.56億元、年減9.8% EPS 1.41元

富邦金2月大賺205億元、創歷史同期新高 前二月EPS 2.19元

相關新聞

森崴能源子公司踩雷未解 去年每股虧損57.77元

森崴能源今（13）日下午舉行重訊記者會，財務長李心美指出，因子公司富崴能源承攬「台電離岸風電二期計畫」追加款調解尚未裁定，在2025年第3季財報認列虧損後，森崴即對富崴能源辦理現金增資，資本額已增至143.45億元，並出售部分資產支應富崴能源營運所需，盼促成台電工程延續及追加款加速撥付。不過森崴能源依會計處理準則增列可能增加成本，2025年全年虧損擴大至158.65億元，每股虧損恐達57.77元。

富邦金2月大賺205億元、創歷史同期新高 前二月EPS 2.19元

富邦金（2881）2026年2月自結合併稅前淨利207.5億元、稅後淨利205.7億元，創下2月歷史新高紀錄，累計今年前2月合併稅前淨利339.1億元、稅後淨利306.9億元、每股稅後盈餘(EPS)為2.19元。若加計透過其他綜合損益按公允價值衡量(Fair Value through Other Comprehensive Income，FVOCI)之股票處分損益，富邦金控2月調整後獲利285.4億元，累計前2月調整後獲利483.0億元、每股獲利為3.45元。

三陽財報／去年營收626.32億元 創歴史第三高

三陽工業（2206）13日召開董事會並通過2025年度財報，全年合併營業收入為626.32億元，年減4.56%，為歷史第三高，合併營業淨利54.47億元，年減6.98%。稅後淨利為45.33億元，年減4.97%，每股盈餘(EPS)為5.78元。

海悅財報／手握近5千億元代銷案量 去年EPS 6.85元、配息5元

海悅（2348）13日發布財報，2025年稅後純益10.86億元，年減51.22％，每股稅後純益（EPS）6.85元，董事會決議，擬配發每股現金股利5元及股票股利0.5元，配發率約八成，以今日收盤價71.9元計算，現金殖利率6.95％。

第一金控前二月獲利55.32億元續創新高 EPS 0.38元

第一金控（2892）13日公布2月稅後純益為25.24億元，月減16.19%、年成長4.95%，前二月累計稅後純益達55.32億元，年成長11.78%，續創歷年同期新高，ESP 0.38元，主要受惠於子公司第一銀行、第一金證券和第一金人壽核心收益穩健成長。

台新新光金2月獲利61億元、前二月大賺150億元 EPS 0.59元創歷史新高

台新新光金控（2887）2月自結稅後淨利約61.6億元，較去年同期成長206%，累計稅後淨利為149.9億元，較去年同期成長316%，每股稅後淨利(EPS)為0.59元，創歷史新高。依國際財務報導準則第3號(IFRS 3,企業合併)規定，於合併時須對原新光金控各子公司部分資產負債之公允價值重新衡量，並以此作為金控合併時之新金控帳面價值以進行後續會計處理，與原新光金控各子公司個體財務報表之帳面基礎不同，此企業合併會計處理之相關影響數係反映於金控層級之自結損益。

