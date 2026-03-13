第一金控前二月獲利55.32億元續創新高 EPS 0.38元
第一金控（2892）13日公布2月稅後純益為25.24億元，月減16.19%、年成長4.95%，前二月累計稅後純益達55.32億元，年成長11.78%，續創歷年同期新高，ESP 0.38元，主要受惠於子公司第一銀行、第一金證券和第一金人壽核心收益穩健成長。
第一銀行2月稅後純益達24.22億元，月減1.5%、年成長9.64%，前二月稅後純益累計為48.81億元，年增8.15%，為第一金控主要獲利引擎，核心收益持穩。
受2月恰逢農曆春節連假，交易天數減少影響，第一金證券2月稅後純益達1.5億元，月減38%、年增76.47%，前二月累計達3.92億元，年增273.33%，顯示台股持續高檔震盪帶來手續費收入增長。
第一金人壽2月稅後純益0.75億元，約和1月相當，與去年同期相比年減42.75%，前二月稅後純益累計為1.51億元，年減49.67％，主要獲利來源為合約服務邊際（CSM）和投資收益帶動。
