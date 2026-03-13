台新新光金2月獲利61億元、前二月大賺150億元 EPS 0.59元創歷史新高

台新新光金控（2887）2月自結稅後淨利約61.6億元，較去年同期成長206%，累計稅後淨利為149.9億元，較去年同期成長316%，每股稅後淨利(EPS)為0.59元，創歷史新高。依國際財務報導準則第3號(IFRS 3,企業合併)規定，於合併時須對原新光金控各子公司部分資產負債之公允價值重新衡量，並以此作為金控合併時之新金控帳面價值以進行後續會計處理，與原新光金控各子公司個體財務報表之帳面基礎不同，此企業合併會計處理之相關影響數係反映於金控層級之自結損益。

企業合併會計調整項目包括：可辨認無形資產攤銷、金融資產攤銷、投資成本、避險成本差異調整、投資性及自用不動產認列折舊費用、保險負債攤銷等。惟，該金額截至目前為止僅係初步認定，其衡量期間依IFRS 3規定最多為自收購日起一年內，最終將依外部專家所出具之報告作為評估依據。

各子公司獲利概述如下：

新光人壽2月合併稅後淨利31.4億元，累計稅後淨利84.6億。受惠於CSM穩定攤銷與經常性投資收益挹注，獲利穩定。另2月台股持續走揚，但金融市場仍受多項不確定因素影響。不過，藉由資產負債管理與外匯避險策略之執行，有效維持本期損益的平穩。未來公司將持續監測各項核心財務指標，透過累積高品質 CSM 存量，確保長期財務健全。在保險業務動能仍維持強勁，1~2月FYP達283.5億，年成長110%。

台新銀行2月稅後淨利18.0億元，累計稅後淨利為41.2億元，較去年同期增加28%，續創歷年同期新高，受惠於核心業務動能強勁，淨利差持續擴大，帶動淨利收及淨手收分別成長29%及28% 。截至2月底逾放比為0.14%，備抵呆帳覆蓋率為900.06%，資產品質維持穩健。

新光銀行2月稅後淨利6.4億元，累計稅後淨利14.7億元，較去年同期成長35%，獲利續創歷史同期新高。累計淨手續費收入較去年同期增加22%表現亮眼，保險與基金等財富管理商品銷量動能強勁，帶動財管收益續創新高。截至2月底逾放比為 0.12%，備抵呆帳覆蓋率為1,034%，資產品質維持穩健。

台新證券2月稅後淨利5.7億元，累計稅後淨利13.8億，較去年同期獲利增加151%，主係台股指數持續創高，經紀淨收入增加，自營業務操作得宜，獲利大幅增加。

元富證券2月稅後淨利4.7億元，累計稅後淨利15.0億，較去年同期獲利增加249%，主係台股指數持續創高，經紀淨收入增加，自營業務操作得宜，獲利大幅增加。