森崴能源子公司踩雷未解 去年每股虧損57.77元

森崴能源今（13）日下午舉行重訊記者會，財務長李心美指出，因子公司富崴能源承攬「台電離岸風電二期計畫」追加款調解尚未裁定，在2025年第3季財報認列虧損後，森崴即對富崴能源辦理現金增資，資本額已增至143.45億元，並出售部分資產支應富崴能源營運所需，盼促成台電工程延續及追加款加速撥付。不過森崴能源依會計處理準則增列可能增加成本，2025年全年虧損擴大至158.65億元，每股虧損恐達57.77元。

李心美指出，因追加款未定，與下包廠商產生履約爭議，為確保台電工程如期完工，富崴能源除與廠商協調，並須對外增租船隻、規畫發包作業，以持續履行工程，目前工程進度尚在控制之中，但基於會計處理準則認列預期可能增加成本，造成2025年財報虧損158.65億元，但淨值尚有15.4億元。

森崴能源指出，富崴能源2010年6月承攬台電離岸二期統包工程及5年維運合約，並自組寶崴海事本土船隊及海工團隊，因開工以來接連遭遇新冠肺炎疫情、烏俄戰爭、全球海事資源短缺、通膨、升息、國際設備價格暴漲，致工程成本飆升等不可抗力因素，但公司竭盡全力完成施工進度96%，擔負為專案履約而造成總成本與台電契約價金的鉅額差異。

富崴能源今日也同步出席說明，2025年間多次向台電函請考量離岸風電成本上漲的現實情況，申請因上述不可抗力因素而產生「追加工程款項」，並將追加款申請訴諸行政院公共工程委員會，經多次調解會議，目前工程會已就第三方鑑定機關意見討論中，待雙方達成共識後再進行建議。