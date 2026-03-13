長興財報／去年獲利16.56億元、年減9.8% EPS 1.41元

長興（1717）13日公布去年財報，稅後純益16.56億元，年減9.8%，每股純益1.41元。董事會通過股利分配案，決議擬配發每股現金股利1元，配發率71%；以收盤價64.7元估算，現金殖利率約1.5%。

長興表示，該公司以高附加價值產品維持競爭力，面對關稅政策不確定、以及中國大陸經濟成長趨緩的壓力，2025年三大事業部門穩定營運，營收佔比分別為合成樹脂48.22%、電子材料25.75%、特用材料25.43%，毛利率優於上一年，惟安徽銅陵新廠稼動、新產品投入費用增加，獲利減幅略高於營收減幅。

展望今年，長興進一步表示，將持續開發高附加價值產品、拓展產品應用市場，擴張全球市場與優化產品組合同步進行，今年前景審慎樂觀。

其中，精密設備訂單能見度已延伸至今年底，並積極布局半導體設備領域；新產品半導體先進封裝材料亦預期出貨成長；至於合成樹脂、特用材料除了維持中國大陸市場占有率之外，東南亞市場需求也穩定升溫。另中東局勢波動對油價的影響，長興將密切觀察並謹慎因應。

董事會並通過辦理現金增資發行新股案及發行國內第一次無擔保可轉換公司債，預計現金增資以不超過1,200萬股為上限，無擔保可轉換公司債發行總額上限為20億元，發行期間五年，資金將用以償還普通公司債及銀行借款、健全財務結構。