廣華財報／114年營業虧損較113年大幅收斂 擬配發每股0.3元現金股利

廣華-KY（1338）公布 114年全年合併營收為新台幣52.32億元，年增2.8％，受惠過去的一年新接訂單陸續完成產品開發並加入量產隊列，各車廠熱銷車款的出貨品項亦穩定成長，惟因去年年中對等關稅以及中國大陸國內市場價格戰之短期波動影響，使得營業表現呈現淨損之情形，但因出貨量的成長，仍創造公司114年營業淨損相較於113年業內虧損顯著收斂達52%。而業外部分墨西哥披索對美元大幅升值以及東莞總部廠區搬遷整合所產生的設備報廢等一次性損失，約占新台幣0.91億元，致使全年稅後淨損為1.82億元，稅後每股虧損(EPS)新台幣2.24元。

廣華-KY指出，主要受惠於中國大陸自主品牌及日系車廠新車型陸續導入量產，帶動全年轉印件、塗裝件及電裝發光產品的營收比重達67％，整體產品組合持續優化，提高毛利貢獻比重，且北美市場亦隨拉貨需求回溫，挹注出口產品稼動率提升，對營收成長形成一定水準的支撐，加上，廣華-KY持續推動產品線優化與價值升級，帶動114年毛利率保持24％表現。

廣華-KY考量公司保留盈餘充沛且財務體質健全，經董事會通過，114年全年即便營運虧損，仍採取現金配息政策，決議每股從保留盈餘配發現金股利0.3元。以3月13日的收盤價15.15元計算，金殖利率約為1.98％。