富邦金2月大賺205億元、創歷史同期新高 前二月EPS 2.19元

富邦金（2881）2026年2月自結合併稅前淨利207.5億元、稅後淨利205.7億元，創下2月歷史新高紀錄，累計今年前2月合併稅前淨利339.1億元、稅後淨利306.9億元、每股稅後盈餘(EPS)為2.19元。若加計透過其他綜合損益按公允價值衡量(Fair Value through Other Comprehensive Income，FVOCI)之股票處分損益，富邦金控2月調整後獲利285.4億元，累計前2月調整後獲利483.0億元、每股獲利為3.45元。

此調整係2026年起保險業適用國際財務報導準則第17號(IFRS 17)，取消金融資產覆蓋法，部分金融資產重新指定為FVOCI會計科目，FVOCI股票處分損益不計入當期損益，直接反映於保留盈餘，但仍屬可供分配之盈餘，同步提供調整後獲利，以呈現績效表現及配息來源。

2月份各子公司營運績效優異，其中台北富邦銀行、富邦證券創單2月及累計前2月獲利歷史同期新高，富邦人壽亦創下單2月獲利歷史同期次高、調整後獲利更創新高紀錄，富邦產險單2月創歷史同期新高紀錄、累計前2月則為歷史同期次高。各子公司獲利表現詳細說明如下：

富邦人壽2026年2月稅後淨利為142.4億元，累計前2月稅後淨利170.5億元，另分別加計2月及累計前2月FVOCI股票處分損益77.3億元及172.0億元後，2月及累計前2月調整後獲利分別為219.7億元及342.5億元。2月調整後獲利219.7億元相較歷年同期稅後淨利，創下最高紀錄，除CSM攤銷及經常性投資收入貢獻獲利外，本月受惠台股加權指數2月創新高、美債殖利率下跌，產生金融資產評價利益，並伺機實現國內外股票及基金資本利得。債市方面，經濟數據好壞參半，聯準會政策進入觀察期，2月份資金回流債市，公債利率走低。富邦人壽以提高經常性收益為目標，並持續做好資金管理，以能彈性因應後續市況變化。匯市方面，受外資匯入帶動，2月美元兌台幣貶值0.7%，後續將持續監控市場，動態調整避險部位，以妥善管理匯兌風險。

富邦人壽個體累計前2月初年度保費收入(First Year Premium)達325億元，較去年同期成長29%，總保費收入(Total Premium)達801億元，較去年同期成長15%，預估皆排名業界第二；單2月初年度保費114億元，總保費收入309億元，預估皆排名業界第二。富邦人壽持續以分期繳及保障型商品為主，累計前2月初年度等價保費收入(FYPE)達120億元，預估排名業界第二。

資本方面，整體新一代清償能力制度(Taiwan Insurance Solvency，TIS)資本水準維持良好，公司持續密切關注匯率及市場變化，評估可能影響，確保清償能力穩健無虞。

台北富邦銀行2月稅後淨利36.6億元，累計前2月稅後淨利85.7億元，較去年同期成長22%，單月及累計獲利皆創歷年同期新高，主要受惠於核心業務獲利動能持續強勁，帶動營收較去年同期成長26%。利息淨收益方面，在放款年增15%及淨利差提升下，累計利息淨收益年增 27%。手續費淨收益方面，主要受惠保險及基金銷售動能強勁，財富管理業務收益穩定成長，帶動整體手續費淨收益較去年同期成長 28%。資產品質方面，截至2月底逾放比率為0.12%，備抵呆帳覆蓋率為1119%，資產品質維持良好水準。

富邦產險2026年2月稅後淨利8.1億元，累計前2月稅後淨利21.2億元，較去年同期成長79%；加計FVOCI股票處分損益後，調整後獲利2月9.1億元及累計前2月23.2億元。各項業務穩健發展，風險控管得宜，帶動獲利持續提升。

在業務表現方面，2月整體簽單保費50.6億元，其中水險單月簽單保費較去年同期成長14%表現最為亮眼，傷健險業務亦展現優於市場的穩健動能，其中旅平險業績2.9億元，創下單月新高紀錄。累計前2月簽單保費收入135.7億元，較去年同期成長2%，簽單市佔率26.1%，藉由多樣化產品線，提供完整保障服務，穩固市場領導地位。

富邦證券2026年2月稅後淨利12.6億元，累計前2月稅後淨利達29.1億元，較去年同期大幅成長125%，續創2月及累計同期歷史新高。在手續費收入方面，受惠於股市交易量持續放大，1~2月台股日均成交值近9,900億元，帶動經紀及財管業務收入分別較去年同期成長77%與44%。此外，台股加權指數於2月再創新高，並較去年底上漲6,450點，推升金融資產部位收入年增233%，整體表現亮眼。

富邦投信2026年2月稅後淨利1.3億元，創歷年2月獲利新高，累計前2月稅後淨利2.8億元，較去年同期成長64%。獲利動能來自總資產管理規模續創新高，達1.3兆元，年成長51%，其中，國內股權（含ETF）成長93%，以富邦台50ETF（006208）和富邦科技ETF（0052）規模成長最為顯著，分別增加70%和603%，推升整體營業收入與獲利。