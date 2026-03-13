森崴去年每股淨損57.77元 子公司富崴能源承攬台電離岸風電追加款未定

森崴能源（6806）13日召開重大訊息說明會，公司召開董事會公布114自結財報，因子公司富崴能源承攬「台電離岸風電二期計畫」之追加款調解尚未裁定，去年11月13日公告第3季財報虧損後，森崴即對富崴能源辦理現金增資，資本額已增至143.45億元，並出售部分資產支應富崴能源營運所需，期盼促成台電工程延續及追加款加速撥付。

未料因追加款未定，與下包廠商產生履約爭議，為確保台電工程如期完工，富崴能源除了正積極與廠商協調，並須對外增租船隻、規劃發包作業，以持續履行工程，目前工程進度尚在控制之中。惟基於會計處理準則認列預期可能增加成本，造成114年財報虧損158.65億元，依股本27.46億元估計，每股淨損57.77元，淨值尚有15.4億元。

森崴指出，富崴能源109年6月承攬台電離岸二期統包工程及五年維運合約，並自組寶崴海事本土船隊及海工團隊，是台灣首家具有設計、施工與安裝統包能力之離岸風電專業商。惟開工以來接連遭遇COVID、烏俄戰爭、全球海事資源短缺、通膨、升息、國際設備價格暴漲，致使工程成本飆升等不可抗力因素，仍竭盡全力完成施工進度96%，擔負為專案履約而造成總成本與台電契約價金之鉅額差異。

富崴能源說明表示，114年間多次向台電公司函請考量離岸風電成本上漲之現實情況，申請因上述不可抗力因素而產生「追加工程款項」，並將追加款申請訴諸行政院公共工程委員會，經多次調解會議，截至目前工程會就第三方鑑定機關意見現正討論中，待雙方達成共識後再進行建議。