長榮財報／2025年EPS 31.68元 一股要配16元現金股利
長榮（2603）海運於13日董事會通過114年年度財務報告，全年合併營收3,790.69億元 (年減18.23 %)，稅後淨利為685.81億元，年減50.82 %，每股盈餘(EPS)為31.68元。
長榮海運表示，綜合考量本年度獲利及全體股東利益，配合未來營運需求及資本支出規劃，今日經董事會決議將配發現金股利每股16元，合計配發現金股利新台幣346.41億元。以2025年度之稅後淨利685.81億元計算，配息率約50.51 %。
回顧2025年，海運業面臨全球地緣政治不穩定性、貿易流向重組及國際減碳法規深化之挑戰。長榮海運表示，未來在波動的市場環境中，將積極開發新興市場，靈活調度航線配置；以及持續更新環保船隊，提升油耗表現以回應國際愈加重視的環保意識，保持長期營運穩健度與永續競爭之韌性，為股東及社會創造長遠的價值。
