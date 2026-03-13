長榮財報／2025年EPS 31.68元 一股要配16元現金股利

森崴能源（6806）13日召開重大訊息說明會，公司召開董事會公布114自結財報，因子公司富崴能源承攬「台電離岸風電二期計畫」之追加款調解尚未裁定，去年11月13日公告第3季財報虧損後，森崴即對富崴能源辦理現金增資，資本額已增至143.45億元，並出售部分資產支應富崴能源營運所需，期盼促成台電工程延續及追加款加速撥付。

2026-03-13 17:04