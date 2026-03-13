炎洲財報／2025年EPS 0.26元 取消中科虎尾建廠、評估新投資方案

炎洲（4306）董事會13日通過2025年年度財報，稅後純益1.72億元，年減約78.92%，每股純益（EPS）0.26元；並通過配發每股現金股利0.7元，股息配發率269.23%；依13日收盤價13.25元計，現金殖利率5.28%。

炎洲表示，回顧2025年，全球經濟雖維持溫和復甦基調，但受國際貿易不確定性影響，整體成長動能未如市場預期。膠帶塑化產業趨於保守，2025年產業PMI平均落於50附近的低位區間，顯示生產活動仍處於震盪打底階段，終端需求回溫力道尚顯不足。在此環境下，下游客戶持續進行庫存調整，加上全球供應鏈結構性移轉等因素，包裝與工業用膠帶市場需求出現放緩。特別是中國大陸市場面臨嚴峻的「內卷」競爭壓力，產能過剩引發的價格戰進一步壓抑產業利潤，並深度影響包裝需求，導致出貨量出現階段性修正。

炎洲也指出，財務表現亦受外部因素干擾：新台幣於2025年升值約4%，除造成匯兌損失外，亦對膠帶本業出口毛利產生壓力；在房地產業務方面，建案交屋量較113年同期減少，加上集團美國子公司受美國關稅政策影響，對整體出口表現及營收帶來一定挑戰。

綜合上述因素，炎洲2025全年合併營收132.76億元，年減約16%，毛利率降至15%，獲利表現亦相對壓縮。

展望2026年，隨著全球庫存去化逐步接近尾聲，加上電子商務持續發展與ESG綠色包裝轉型需求升溫，炎洲預期膠帶產業需求將逐步走出低谷。公司未來將聚焦於高毛利特種膠黏解決方案，以及符合國際永續規範之環保產品，掌握全球供應鏈重組後的復甦契機。

在特用化學業務方面，原規劃於中部科學園區虎尾園區投資設廠之計畫，因整體投資環境及建廠成本較原先評估條件有所上升，經審慎評估投資效益後，已決定取消該項建廠計畫。炎洲秉持審慎投資原則，將適時調整投資布局，以確保資源配置與整體營運效益最佳化。目前公司亦已同步啟動其他投資備案之評估作業，未來若有具體進展，將再對外說明。

在房地產業務方面，新莊區建案「炎洲THE ONE」總銷金額約16億元，目前尚未交屋金額約6億元，持續自2026年第1季起交屋；北投區建案「炎洲奇玉」總銷金額10.9億元，以及中正區建案「炎洲晴」總銷金額3.9億元，預計自2026年第3季開始交屋。

整體而言，房地產業務於2026年預計可認列約21億元交屋營收。此外，炎洲未來開發重點將聚焦於新北市塭仔圳重劃區。該區為新北市最後一塊大面積重劃區，位於新莊與泰山之間，交通條件便利，並鄰近新莊副都心重劃區及知識產業園區，具備良好發展潛力與增值空間。隨著近期土地分回作業陸續完成，未來規劃興建九個建案，總銷金額預估約260億元。

此外，炎洲集團也公布旗下炎洲流通（3171）2025年財報，稅後純益1.43億元，年增28%。董事會並通過每股配發現金股利4.22元，股息配發率98.14%；依13日收盤價54.8元計，現金殖利率7.7%。

炎洲流通表示，去年營運成長主要受惠於收購聯勝國際科技股份有限公司與星穎科技股份有限公司過半股權，兩家公司已於去年第3季正式納入合併報表，帶動整體營運表現提升。