合庫金前二月獲利38.57億元 創歷史新高紀錄

合庫金（5880）公布2月合併稅後純益為18.69億元，較去年同期14.34億元，增加4.35億元或成長30.33%，累計前二月合併稅後純益為38.57億元，創歷史新高紀錄。每股稅後純益（EPS）0.23元。

子公司方面，合庫銀行2月合併稅後純益14.98億元，較去年同期15.92億元，減少0.94億元，係因今年2月適逢農曆春節，營業天數較去年2月減少所致，累計前二月合併稅後純益為32.17億元，較去年同期30.58億元，成長5.2%。

另合庫人壽2月稅後純益2.97億元，累計稅後純益達4.7億元，主要受惠未實現股權投資收益挹注、適用IFRS 15 重新衡量服務期間成本收益產生之首次適用利得，以及因2月適逢春節營業天數少，使實際給付低於預期給付所帶來之正向貢獻。