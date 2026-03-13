東陽前2月EPS 1.2元 創史上第三高

汽車AM零組件龍頭東陽（1319）冬天旺季加持，前兩個月EPS 1.2元，繳出史上3高成績單。

2026年2月因逢春節假期及228連假，工作天數少，加上輸美關稅未定，自結合併稅前淨利1.44億元(匯損約2,800萬)，稅前EPS 0.25元。前2月自結累計合併稅前淨利7.03億元，累計稅前EPS 1.2元，創歷年同期第三高。

台灣汽車零組件輸美關稅自2025年4月起仍高達27.5%（日、韓、歐僅15%）。在北美關稅政策尚未正式調降前，客戶補貨拉貨態度趨於保守觀望，加上中東戰爭等國際地緣政治影響全球經濟，使整體環境充滿變數與衝擊。

東陽專注建立不可取代的產品競爭力，深耕本業，拉開拉大競爭距離，待大環境返回正常穩定，東陽已做足準備，掌握成長契機。