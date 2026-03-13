拓凱財報／去年每股稅後純益14.92元 每股擬配發8元現金股利

碳纖維複材大廠拓凱（4536）12日公布去年合併財報，合併營收92.02億元，稅後純益13.54億元、年減20.9%，每股稅後純益14.92元，董事會通過每股擬配發8元現金股利，配發率53.62% ，以今天收盤價161元計算，現金殖利率4.96%。

拓凱表示，雖然自行車及航空產品尚未恢復正向，但有球拍、安全帽及其他類電子元件等產品帶動大幅增長趨勢下，全年營收微幅下降2.9%，年平均毛利率達到35.3%。另外，加上業外有2.16億元的利息收益挹注，每股純益達14.92元，與前一年對比，主要差異在業外的匯兌損益，營收及獲利都維持穩定的營運績效。

拓凱指出，雖然全球經濟發展，在美國總統川普上台後，推出許多關稅等貿易壁壘政策影響下，存在許多不確定因素，但今年第1季接單預計出貨目標，仍可望優於去年第4季。

另外，美以對伊朗的區域衝突，及俄烏戰爭進入第四年尚未停息等，都大幅影響全球經濟發展及金融市場的動盪，拓凱說，期待政治政策變化，以及地緣衝突等變數的影響，在今年度能夠逐漸消除。

拓凱表示，公司經營團隊努力克服各項經營挑戰，今年預估各項產品都會有正增長的機會，尤其在安全帽、球拍、航空及電子元件等，有更大的市場增幅商機可以把握。

拓凱中科后里新廠現正陸續搬遷，部分產線已於去年開始投產，未來將會是集團在台灣的營運總部、研發總部及新產業產品開展的育成中心，在醫療用外骨骼機器人及無人機新產業等，也積極研發並洽談商機中。

另鑒於許多客戶對於在越南廠配合代工服務的殷切需求，董事會通過對越南廠再增資2,000萬美元，已於去年全部資金到位，二期的建設也展開規劃中，以加速在越南投資的超前布署。拓凱說，越南新廠已正式量產自行車等零件，稼動率陸續提升，今年除了自行車車架等零件外，也將規劃增加其他產品生產線的建置。

隨著三地投資新產線陸續完工，將規劃重新調整各地的產線布置，並加速投入自動化生產設備，以減少用工數並提高生產效率。