寶成去年獲利年減24.7% 每股盈餘4.1元

製鞋大廠寶成工業今天董事會通過去年度財務報告，歸屬於母公司業主淨利新台幣120.68億元，較前年減少24.7%，每股盈餘4.1元，較前年減少1.34元。

寶成工業統計，去年合併營收2514億元，較前年度減少4.7%，主因新台幣兌美元匯率波動影響，加上運動用品零售及批發業務銷售放緩所致；但鞋類製造業務展現韌性，持續鞏固整體營運核心動能。

寶成說明，去年依權益法認列投資收益為71.41億元，較前年減少30.17億元，其中，來自認列直、間接持股18.09%的南山人壽保險公司相關轉投資收益49.71億元，較前年減少26.66億元；此外，去年處分關聯企業淨利益減少5.86億元等，去年合併營業外淨收益105.03億元，較前年減少32.69億元，年減23.7%。

寶成說明，鞋類製造業務繼續作為去年合併營收的主要來源，占比擴大至70%，但受不利匯率因素干擾，以新台幣統計營收較前年減少48.17億元，年減2.7%；以美元計，則較前年度成長0.5%，維持穩定發展態勢。

運動用品零售及批發業務方面，寶成指出，主要營運地區零售格局依然複雜多變，消費信心尚未明顯回溫，儘管線上銷售表現穩健，部分緩解實體門店客流疲弱的壓力，去年整體銷售仍較前年減少75.72億元，減幅9.2%，合併營收占比降至29.7%。

寶成工業統計，去年合併毛利率由前年度的24.7%降至23.1%，主要由於鞋類製造業務受廠區間產能負載不均、人工成本上升，以及新增產能尚處爬坡階段等因素影響；同時，運動用品零售及批發業務面臨市場折扣競爭加劇，整體獲利表現承壓。

透過積極推行精實管理措施，寶成工業說明，去年合併營業費用較前年減少26.61億元，年減5.4%，反映費用管控取得成效，部分抵銷毛利波動帶來的壓力；但因合併營收減少影響規模效益，去年合併營業淨利115.67億元，較前年減少43.87億元，年減27.5%，合併營業淨利率由前年度的6%降至4.6%。