寶成去年獲利年減24.7% 每股盈餘4.1元

中央社／ 台北12日電

製鞋大廠寶成工業今天董事會通過去年度財務報告，歸屬於母公司業主淨利新台幣120.68億元，較前年減少24.7%，每股盈餘4.1元，較前年減少1.34元。

寶成工業統計，去年合併營收2514億元，較前年度減少4.7%，主因新台幣兌美元匯率波動影響，加上運動用品零售及批發業務銷售放緩所致；但鞋類製造業務展現韌性，持續鞏固整體營運核心動能。

寶成說明，去年依權益法認列投資收益為71.41億元，較前年減少30.17億元，其中，來自認列直、間接持股18.09%的南山人壽保險公司相關轉投資收益49.71億元，較前年減少26.66億元；此外，去年處分關聯企業淨利益減少5.86億元等，去年合併營業外淨收益105.03億元，較前年減少32.69億元，年減23.7%。

寶成說明，鞋類製造業務繼續作為去年合併營收的主要來源，占比擴大至70%，但受不利匯率因素干擾，以新台幣統計營收較前年減少48.17億元，年減2.7%；以美元計，則較前年度成長0.5%，維持穩定發展態勢。

運動用品零售及批發業務方面，寶成指出，主要營運地區零售格局依然複雜多變，消費信心尚未明顯回溫，儘管線上銷售表現穩健，部分緩解實體門店客流疲弱的壓力，去年整體銷售仍較前年減少75.72億元，減幅9.2%，合併營收占比降至29.7%。

寶成工業統計，去年合併毛利率由前年度的24.7%降至23.1%，主要由於鞋類製造業務受廠區間產能負載不均、人工成本上升，以及新增產能尚處爬坡階段等因素影響；同時，運動用品零售及批發業務面臨市場折扣競爭加劇，整體獲利表現承壓。

透過積極推行精實管理措施，寶成工業說明，去年合併營業費用較前年減少26.61億元，年減5.4%，反映費用管控取得成效，部分抵銷毛利波動帶來的壓力；但因合併營收減少影響規模效益，去年合併營業淨利115.67億元，較前年減少43.87億元，年減27.5%，合併營業淨利率由前年度的6%降至4.6%。

中工財報／去年稅後純益6.35億元、EPS 達0.4元 每股擬配0.501元股票

中工（2515）12日公告年報，2025年合併營收達207.18億元，較2024年238.46億元減少13.11%，營業毛利達15.82億元，毛利率達7.63%、較2024年6.52%減少1.11%，營業利益達9.5億元、年減0.21%，稅後純益6.35億元、較2024年7.17億元衰退11.43%，每股純益0.4元、略低於2024年0.47元。

生達獲利連九年創高 強調研發與海外市場布局將帶動未來成長

生達（1720）12日受邀參加法說會，由董事長范滋庭主持。生達近年營運持續穩健成長，營收與獲利表現屢創新高，范滋庭表示，未來將持續透過強化學名藥研發、挑戰專利市場、拓展海外布局及擴充產能等策略，推動公司營運進一步成長。

美利達財報／去年EPS 4.01元 每股擬配息2.8元

自行車大廠美利達（9914）12日公布2025年財報，去年全年稅後淨利12億元，EPS 4.01元，2024年因認為轉投資減損，稅後虧損7.66億元，EPS -2.34元。

凱基金前二月獲利96億元、EPS 0.57元 調整後累計賺196億元

凱基金（2883）12日公告2月自結合併稅後純益，單月稅後純益40.19億元，累計前二月合併稅後純益96.64億元，每股稅後純益（EPS）0.57元。

中信金自結前兩月獲利155億元 每股賺0.8元

中信金（2891）12日公告2026年2月份獲利，單月稅後純益81.59億元；累計前兩月合併稅後純益155.26億元，每股稅後純益（EPS）為0.8元。

兆豐金今年配發現金股利 每股有望優於1.5元

兆豐金控今（12）日由總經理張傳章主持線上法說會，兆豐金控2025年全年稅後淨利達350.38億元，年增率約1%，再創歷史新高，今年以來，截至2月底自結累計稅後淨利達69.97億元。兆豐金去年每股發放現金股利1.5元，對於今年的股利配發水準，張傳章說明，股利配發仍以現金為主，而且至少會優於去年水準。

