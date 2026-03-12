中工財報／去年稅後純益6.35億元、EPS 達0.4元 每股擬配0.501元股票

兆豐金控今（12）日由總經理張傳章主持線上法說會，兆豐金控2025年全年稅後淨利達350.38億元，年增率約1%，再創歷史新高，今年以來，截至2月底自結累計稅後淨利達69.97億元。兆豐金去年每股發放現金股利1.5元，對於今年的股利配發水準，張傳章說明，股利配發仍以現金為主，而且至少會優於去年水準。

2026-03-12 18:46