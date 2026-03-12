中工財報／去年稅後純益6.35億元、EPS 達0.4元 每股擬配0.501元股票

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

中工（2515）12日公告年報，2025年合併營收達207.18億元，較2024年238.46億元減少13.11%，營業毛利達15.82億元，毛利率達7.63%、較2024年6.52%減少1.11%，營業利益達9.5億元、年減0.21%，稅後純益6.35億元、較2024年7.17億元衰退11.43%，每股純益0.4元、略低於2024年0.47元。

中工12日董事會同時決議盈餘轉增資配股，每股擬配發0.5010元股票股利，中工12日股價收在16.1元、上漲0.35元。

另外，中工同步公告受理獨董、董事候選人提名審查公告日期，由原先的3月12日改為4月10日。

中工今年股東會預計5月21日舉行，會中將改選四席董事、三席獨董，共七席董事；依照公司法規定，公司需受理持股逾1%以上股東於停止過戶日時提名之董事、獨董候選人名單；2025年中工股東停止過戶日為3月23日。

生達獲利連九年創高 強調研發與海外市場布局將帶動未來成長

生達（1720）12日受邀參加法說會，由董事長范滋庭主持。生達近年營運持續穩健成長，營收與獲利表現屢創新高，范滋庭表示，未來將持續透過強化學名藥研發、挑戰專利市場、拓展海外布局及擴充產能等策略，推動公司營運進一步成長。

美利達財報／去年EPS 4.01元 每股擬配息2.8元

自行車大廠美利達（9914）12日公布2025年財報，去年全年稅後淨利12億元，EPS 4.01元，2024年因認為轉投資減損，稅後虧損7.66億元，EPS -2.34元。

凱基金前二月獲利96億元、EPS 0.57元 調整後累計賺196億元

凱基金（2883）12日公告2月自結合併稅後純益，單月稅後純益40.19億元，累計前二月合併稅後純益96.64億元，每股稅後純益（EPS）0.57元。

中信金自結前兩月獲利155億元 每股賺0.8元

中信金（2891）12日公告2026年2月份獲利，單月稅後純益81.59億元；累計前兩月合併稅後純益155.26億元，每股稅後純益（EPS）為0.8元。

兆豐金今年配發現金股利 每股有望優於1.5元

兆豐金控今（12）日由總經理張傳章主持線上法說會，兆豐金控2025年全年稅後淨利達350.38億元，年增率約1%，再創歷史新高，今年以來，截至2月底自結累計稅後淨利達69.97億元。兆豐金去年每股發放現金股利1.5元，對於今年的股利配發水準，張傳章說明，股利配發仍以現金為主，而且至少會優於去年水準。

