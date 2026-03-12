中工財報／去年稅後純益6.35億元、EPS 達0.4元 每股擬配0.501元股票
中工（2515）12日公告年報，2025年合併營收達207.18億元，較2024年238.46億元減少13.11%，營業毛利達15.82億元，毛利率達7.63%、較2024年6.52%減少1.11%，營業利益達9.5億元、年減0.21%，稅後純益6.35億元、較2024年7.17億元衰退11.43%，每股純益0.4元、略低於2024年0.47元。
中工12日董事會同時決議盈餘轉增資配股，每股擬配發0.5010元股票股利，中工12日股價收在16.1元、上漲0.35元。
另外，中工同步公告受理獨董、董事候選人提名審查公告日期，由原先的3月12日改為4月10日。
中工今年股東會預計5月21日舉行，會中將改選四席董事、三席獨董，共七席董事；依照公司法規定，公司需受理持股逾1%以上股東於停止過戶日時提名之董事、獨董候選人名單；2025年中工股東停止過戶日為3月23日。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。