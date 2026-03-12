快訊

大山2025年 EPS 4.81元 創歷史新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

線纜廠大山（1615）昨（12）日公告，2025年稅後純益9.45億元，年增27.5％，每股純益4.81元，創歷史新高。

除了線纜本業外，大山積極拓展營建事業，手握台中高鐵特區持有近兩千坪土地，持續評估其他地區土地標的，子公司昕邑建設視時機審慎規劃。業外投資以穩健型金融股為主，呼應公司穩定成長與永續經營理念。

線纜本業上，大山表示，持續受惠台電強韌電網計畫，目前在手訂單維持50億～60億元，接單狀況良好，加上AI科技發展、公共建設及都更量能大等皆推升用線需求，對未來樂觀看待。

此外，大山近期已於台中市政中心精華地段購入店面，繼幾年前設立桃園營業所就近服務北部客戶後，今年亦將於台中成立辦公室，持續優化客戶結構。

