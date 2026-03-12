長榮航2025年 EPS 4.84元 動能強

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

長榮航空（2618）2025年全年稅後純益261.46億元，年減9.8%，每股純益（EPS）4.84元。對於未來航空客、貨運市場展望有信心。

2025年載客數1,333萬人次，年增1%，客運承載率77.8%。客運營收新台幣1,403.44億元，較2024年減少新台幣45.98億元，年減3.2%，全球航空市場持續成長，亞太客運需求暢旺，然面對各航競爭，憑藉綿密航網布局與靈活運能配置，客運價量表現或有微幅波動，仍維持穩健發展。

貨運營收新台幣547.59億元，較2024年增加新台幣25.86億元，年增5.0%，2025年載貨量84萬噸，年增7%，貨運承載率71.5%。美國取消小額包裹免稅雖然影響電商貨量，惟關稅政策波動引發之提前拉貨效應，以及全球AI與高效能算力需求擴張，帶動急單需求，維持成長動能。

展望2026年，長榮航空2月合併營收達190.02億元，與去年同期合併營收166.75億元相較，年增率為13.96%，是歷年以來最好的2月單月合併營收，累計今年1月至2月合併營收達389.28億元，創歷史同期新高。

美國 長榮航空 客運

相關新聞

鈞興2025年每股賺9.61元

精密齒輪大廠鈞興-KY（4571）昨（12）日公布去年合併財報，受惠於智能傳動類產品持續成長，帶動合併營收30.65億元、年增0.1%，稅後純益4.98億元、年增4.4%，每股純益（EPS）9.61元，營收、獲利雙創歷史新高。

寶成2025年 EPS 4.1元 成長動能可期

全球製鞋龍頭寶成工業（9904）董事會昨（12）日通過去年合併財報，全年稅後純益120.68億元、年減24.7%，每股純益（EPS）4.1元。展望今年，寶成表示，隨著運動生活化趨勢擴展，產業成長動能持續可期。

亞力2025年 EPS 3.3元 發股利2.2元

重電大廠亞力（1514）昨（12）日公告，2025年稅後純益8.93億元，年增11.49%，每股純益（EPS）3.3元，創下歷史新高。

美利達2025年 EPS 4.01元 配息2.8元

自行車大廠美利達（9914）董事會昨（12）日通過2025年財報，較前年財報由虧為盈，全年稅後純益12億元，每股純益（EPS）4.01元；董事會同時決議，擬配發現金股利每股2.8元，按昨日收盤價概算，股息殖利率約當4%。

豐祥2025年 EPS 12.25元 震旦行3.87元

豐祥-KY（5288）昨（12）日公布2025年財報，去年營收68億元，年減6.5%，稅後純益8.4億元，年減26.3%，每股純益12.25元。董事會通過擬配發現金股利6.5元，以昨日收盤價139.5元概算，現金殖利率達4.6%。

生達2025年獲利創高 股利3元

生達（1720）昨（12）日召開法明會，近年營運持續穩健成長，營收與獲利表現屢創新高，董事長范滋庭表示，未來持續強化學名藥研發、挑戰專利市場、拓展海外布局及擴充產能等策略，推動營運進一步成長。

