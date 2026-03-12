長榮航2025年 EPS 4.84元 動能強

長榮航空（2618）2025年全年稅後純益261.46億元，年減9.8%，每股純益（EPS）4.84元。對於未來航空客、貨運市場展望有信心。

2025年載客數1,333萬人次，年增1%，客運承載率77.8%。客運營收新台幣1,403.44億元，較2024年減少新台幣45.98億元，年減3.2%，全球航空市場持續成長，亞太客運需求暢旺，然面對各航競爭，憑藉綿密航網布局與靈活運能配置，客運價量表現或有微幅波動，仍維持穩健發展。

貨運營收新台幣547.59億元，較2024年增加新台幣25.86億元，年增5.0%，2025年載貨量84萬噸，年增7%，貨運承載率71.5%。美國取消小額包裹免稅雖然影響電商貨量，惟關稅政策波動引發之提前拉貨效應，以及全球AI與高效能算力需求擴張，帶動急單需求，維持成長動能。

展望2026年，長榮航空2月合併營收達190.02億元，與去年同期合併營收166.75億元相較，年增率為13.96%，是歷年以來最好的2月單月合併營收，累計今年1月至2月合併營收達389.28億元，創歷史同期新高。