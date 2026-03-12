南寶2025年 EPS 20.25元 股息18元

快訊

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

南寶（4766）昨（12）日公布2025全年度財報，稅後純益24.41億元，年減約9.05%，寫歷史次高；每股純益（EPS）20.25元。

南寶董事會並通過配發現金股利每股18元，同寫歷史次高，股息配發率88.9%，依昨日收盤價313.5元計，現金殖利率約5.74%。

此外，南寶去年毛利率與營業利益率雙創歷史新高。南寶表示，在營收成長、整體營運效率提升，以及產品結構優化的效應持續發揮下，2025年毛利率為34.1%，較前一年提升1.4個百分點，創下歷史新高。2025年營業利益為新台幣38.16億元，營業利益率為16.4%，較前一年提升0.8個百分點，亦創下歷史新高。

展望未來，南寶表示，將持續投入研發與耕耘客戶，並透過自身努力優化產品結構與強化市場地位應變景氣與外部環境變化，持續強化營運表現，目標今年營收再創新高。此外，亦著重追求本業長期獲利成長與提升長期股東權益報酬率。

在第4季獲利表示部分，單季稅後純益5.60億元，每股純益（EPS）4.65元。累計2025年全年毛利率為34.1%，較前一年度提升1.4個百分點，寫歷史新高；營業利益達新台幣38.16億元，營業利益率為16.4%，較去年提升0.8個百分點，亦創下歷史新高。

南寶2025年合併營收232.0億元，年增0.9%，寫歷史新高。2025年第4季合併營收為新台幣59.3億元，年減3.1%。在各產品營收占比部分，第4季接著劑（包括鞋材接著劑與特殊接著劑）業務年減8.6%，占第四季營收比重70%。至於建材與塗料業務，第4季和前一年相較有所成長，年增3.5%，占營收比重24%。

南寶表示，目前觀察消費景氣轉趨保守，和過往同期相較客戶拉貨力道稍弱。然而，今年在匯率、關稅、消費景氣等變數逐漸減退下，期待回歸成長。

營收 現金股利

