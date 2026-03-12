快訊

陽明2025年每股賺4.9元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
陽明海運。聯合報系資料照

陽明 （2609）昨（12）日董事會通過財務報告，全年稅後純益170.97億元，每股純益（EPS）為4.9元，經董事會決議每股擬配發現金股利2元，現金殖利率逾3%；同時決議將採購六艘13,000 TEU雙燃料貨櫃船。

陽明業務推展與現行營運船隊汰舊換新需要，展開新世代船舶布建計畫，並決議以取得六艘13,000 TEU級LNG雙燃料全貨櫃船為範疇，依內部程序辦理後續作業。

陽海運展望未來，貿易保護主義及地緣政治衝突挑戰仍存，近期中東局勢持續動盪，影響中東、紅海區域穩定並衝擊全球海運供應鏈穩定性，航商考量航行安全仍採取繞道避險措施，致使中東相關航線運力下降，複雜之航線轉運安排形成挑戰，並加重港口作業壓力與碼頭擁堵風險，同時推升保險費用及燃油等營運成本。

航運市場供給部分，全球貨櫃船隊運力持續擴張，Alphaliner 2月報告預估2026年全年新船交付約159萬TEU，全球航運供給成長微幅上調至3.8%，需求預測維持2.5%，供需失衡缺口較2025年逐步收斂。因應減碳標準逐年趨嚴，降低航速或淘汰老舊船舶為必要之應對措施，預期可加速老舊船舶淘汰與促使運力供給收縮。

陽明海運表示，在全球產業結構調整與供應鏈重塑趨勢下，陽明海運以提升營運彈性與應變能力為核心，密切關注全球貿易流向及需求變化，靈活調整航線布局與運力配置，強化全球航線網絡之穩定性與競爭力。

陽明海運亦將持續優化船隊結構，推動節能與智慧化船舶布局，兼顧環保法規與分散能源風險，逐步汰換高齡船舶，以提升整體船隊能效與營運韌性，並強化客戶服務與艙位運用效率。

