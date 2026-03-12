生達獲利連九年創高 強調研發與海外市場布局將帶動未來成長

生達（1720）12日受邀參加法說會，由董事長范滋庭主持。生達近年營運持續穩健成長，營收與獲利表現屢創新高，范滋庭表示，未來將持續透過強化學名藥研發、挑戰專利市場、拓展海外布局及擴充產能等策略，推動公司營運進一步成長。

生達指出，公司近年營運維持穩定成長態勢，獲利已連續九年創下新高。2025年每股純益（EPS）達5.19元，董事會並決議擬配發現金股利2元及股票股利1元，合計股利3元也是歷史新高，顯示公司在營運穩健成長下，持續提升對股東的回饋能力。

在研發方面，生達長期以自主研發為核心，並持續與國際研發體系接軌。公司表示，近年研發投資抵減申請成果顯著，最近一年申請案件通過率達100%，取得5,761萬元投資抵減額度。產品布局方面，近年已取得七件首家學名藥核准，其中三件成功挑戰Paragraph IV（P4）專利。統計過去四年，生達在國內取得17件藥證、國外取得40件藥證，2026年預計再取得七項藥證，並規劃上市六項產品（含2025年下半年領證品項）。

生達亦積極投入首發學名藥市場。公司投入逾1,600萬元、並獲經濟部補助開發的膀胱過動症用藥，已突破技術與專利門檻，於2026年初取得首發學名藥核准，目前正與原廠進行P4專利訴訟，未來有機會在專利到期前提前六年上市。公司指出，該藥品目前在台灣健保年用量已超過2,000萬顆，自2026年4月1日起原廠健保價格為18.5元，市場需求具相當規模。

在海外布局方面，日本市場為生達近年重點發展區域，目前已成功出口兩項產品，包括止痛藥與細支氣管炎治療藥物。此外，兒童過動症藥品及肺動脈高壓治療藥品也正於日本進行審查，未來有望進一步擴大海外營收來源。

除學名藥布局外，生達也同步強化新藥代理策略。公司引進由日本研發、具促進尿酸排泄機制的新藥，已完成台灣上市許可申請並取得藥證，目前正進行健保核價程序，未來可望切入痛風與高尿酸血症治療市場。

隨著產品線持續擴展與市場需求增加，范滋庭表示，未來將同步規劃廠房與產能擴充，以支援新產品上市及海外市場發展，藉由研發、產品與市場三大面向並進，為公司長期營運成長奠定基礎。