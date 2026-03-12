快訊

美利達財報／去年EPS 4.01元 每股擬配息2.8元

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

自行車大廠美利達（9914）12日公布2025年財報，去年全年稅後淨利12億元，EPS 4.01元，2024年因認為轉投資減損，稅後虧損7.66億元，EPS -2.34元。

美利達今日召開董事會，承認114年度財務報告。114年度集團合併營收267億5,716萬元，較113年度同期減少9.7 %；合併營業淨利達16億6,336萬元；合併稅前盈餘15億8,937萬元，稅後淨利12億1,630萬元。

公司表示，114年度EPS 4.01元，相較113年度由虧轉盈，顯示整體情況在逐步改善。董事會同時決議，擬配發現金股利每股新台幣2.8元。

美利達並發表最新空力車款REACTO 第五代銳克多，在投入長時間的研發和極嚴謹的產品實測後，推出了集空力、重量、舒適完美平衡的全能型空力公路車，REACTO為德國指標性單車雜誌TOUR所測試過速度最快的自行車之一，擁有與世界最快公路車相近的風阻表現，並且還實現重量更低、剛性更勝以往的成果。

美利達副總曾進成表示，全新銳克多為美利達團隊歷時逾4年的極緻車款，過程中只有不斷的突破，而無半點妥協，除了難以計數的風洞模擬外，更有多次的實際風洞測試，即使擁有科學數據佐證，美利達更希望透過選手的實測，讓全新銳克多的成就不止於科學數據，而是確確實實能讓騎士感受到的進步。

德國 現金股利 自行車

美喆財報／去年虧損6,232萬元、EPS -0.81元 每股擬配0.3元現金股利

陽明財報／去年EPS為4.9元 每股擬配息2元

宏碁財報／2025年EPS達1​.26元 擬配現金股利1.3元

元太財報／去年獲利突破百億、每股純益9.14元 擬配現金股利5.9元

中工財報／去年稅後純益6.35億元、EPS 達0.4元 每股擬配0.501元股票

中工（2515）12日公告年報，2025年合併營收達207.18億元，較2024年238.46億元減少13.11%，營業毛利達15.82億元，毛利率達7.63%、較2024年6.52%減少1.11%，營業利益達9.5億元、年減0.21%，稅後純益6.35億元、較2024年7.17億元衰退11.43%，每股純益0.4元、略低於2024年0.47元。

生達獲利連九年創高 強調研發與海外市場布局將帶動未來成長

生達（1720）12日受邀參加法說會，由董事長范滋庭主持。生達近年營運持續穩健成長，營收與獲利表現屢創新高，范滋庭表示，未來將持續透過強化學名藥研發、挑戰專利市場、拓展海外布局及擴充產能等策略，推動公司營運進一步成長。

凱基金前二月獲利96億元、EPS 0.57元 調整後累計賺196億元

凱基金（2883）12日公告2月自結合併稅後純益，單月稅後純益40.19億元，累計前二月合併稅後純益96.64億元，每股稅後純益（EPS）0.57元。

中信金自結前兩月獲利155億元 每股賺0.8元

中信金（2891）12日公告2026年2月份獲利，單月稅後純益81.59億元；累計前兩月合併稅後純益155.26億元，每股稅後純益（EPS）為0.8元。

兆豐金今年配發現金股利 每股有望優於1.5元

兆豐金控今（12）日由總經理張傳章主持線上法說會，兆豐金控2025年全年稅後淨利達350.38億元，年增率約1%，再創歷史新高，今年以來，截至2月底自結累計稅後淨利達69.97億元。兆豐金去年每股發放現金股利1.5元，對於今年的股利配發水準，張傳章說明，股利配發仍以現金為主，而且至少會優於去年水準。

