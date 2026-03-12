美利達財報／去年EPS 4.01元 每股擬配息2.8元

自行車大廠美利達（9914）12日公布2025年財報，去年全年稅後淨利12億元，EPS 4.01元，2024年因認為轉投資減損，稅後虧損7.66億元，EPS -2.34元。

美利達今日召開董事會，承認114年度財務報告。114年度集團合併營收267億5,716萬元，較113年度同期減少9.7 %；合併營業淨利達16億6,336萬元；合併稅前盈餘15億8,937萬元，稅後淨利12億1,630萬元。

公司表示，114年度EPS 4.01元，相較113年度由虧轉盈，顯示整體情況在逐步改善。董事會同時決議，擬配發現金股利每股新台幣2.8元。

美利達並發表最新空力車款REACTO 第五代銳克多，在投入長時間的研發和極嚴謹的產品實測後，推出了集空力、重量、舒適完美平衡的全能型空力公路車，REACTO為德國指標性單車雜誌TOUR所測試過速度最快的自行車之一，擁有與世界最快公路車相近的風阻表現，並且還實現重量更低、剛性更勝以往的成果。

美利達副總曾進成表示，全新銳克多為美利達團隊歷時逾4年的極緻車款，過程中只有不斷的突破，而無半點妥協，除了難以計數的風洞模擬外，更有多次的實際風洞測試，即使擁有科學數據佐證，美利達更希望透過選手的實測，讓全新銳克多的成就不止於科學數據，而是確確實實能讓騎士感受到的進步。