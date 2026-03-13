鈞興2025年每股賺9.61元

精密齒輪大廠鈞興-KY（4571）昨（12）日公布去年合併財報，受惠於智能傳動類產品持續成長，帶動合併營收30.65億元、年增0.1%，稅後純益4.98億元、年增4.4%，每股純益（EPS）9.61元，營收、獲利雙創歷史新高。

鈞興董事會並通過每股擬配發5.3元現金股利，配息率55.1%，以昨日收盤價162元計算，現金殖利率3.27%。

鈞興今年前二月合併營收5.20億元、年減8.7%，主因為2月農曆春節及228連假，致工作天數大減。值得注意的是，2月智能傳動類大幅成長132%，使得智能傳動類產品營收比重由去年2月的6.08%，提升到今年2月的15.14%。

鈞興指出，將持續強化與既有電動工具、園林工具客戶的業務合作。