東元 AI 資料中心訂單倍增

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

機電大廠東元（1504）昨（12）日召開法說會，董事長利明献指出，歷經去年組織調整以及擴大研發後，今年收穫成果，AI資料中心相關訂單已較去年倍增，全年營運動能有望較去年更強勁。

利明献進一步表示，AI需求確實相當不錯，「不怕沒有生意，只怕沒有產能」，目前中壢廠、觀音廠都在擴產中，還會持續投入更多人力、設備。

東元2025年營收590.94億元，年增7%，稅後純益52.42億元，年減5.6%，每股純益2.42元，略低於前年每股純益2.73元。利明献解釋，去年有庫藏股轉讓費用認列、研發支出擴大以及人力費用等，業務仍相當穩健。

針對今年營運，利明献指出，今年AI資料中心產品銷售規模將倍數成長，電力能源事業群營收比重將從去年的高個位數百分比，大幅提升至三成以上，工程營收比重降至七成。

高毛利率零組件比重會提升，例如匯流排（Busway）受惠AI資料中心需求增溫，相關營收成長將較去年超過五成。

以產品別來看，東元內部評估，電氣化解決方案訂單可倍數成長，高壓馬達接單可成長二成，在中國大陸，廠務節改方案訂單倍數成長，高效率節能馬達取單成長三成，在東南亞AI資料中心工程取單估倍數成長，在台灣廠務節改方案訂單可成長七成，高效率節能馬達取單估成長五成。

利明献表示，整體而言，今年集團營運可大幅成長，而能源事業與AI資料中心是驅動成長的關鍵動能，預估第2季起成長幅度將更為明顯，全年毛利率也會回升，優於2025年的23.8%。

