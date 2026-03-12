快訊

刑事局前副局長是「詐騙被害人」？ 黃建榮涉恐嚇出庭不認罪

獨居長者困自宅「進門見奄奄一息」...議員轟6小時通報空窗 北市回應了

許雅鈞遭爆私約正妹粉絲 女方打破沉默發5點聲明

聽新聞
0:00 / 0:00

凱基金前二月獲利96億元、EPS 0.57元 調整後累計賺196億元

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
凱基金12日公布2月自結財務數據，單月稅後獲利40.19億元，累計稅後獲利96.64億元，每股盈餘0.57元。凱基金控／提供
凱基金12日公布2月自結財務數據，單月稅後獲利40.19億元，累計稅後獲利96.64億元，每股盈餘0.57元。凱基金控／提供

凱基金（2883）12日公告2月自結合併稅後純益，單月稅後純益40.19億元，累計前二月合併稅後純益96.64億元，每股稅後純益（EPS）0.57元。

凱基金指出，因凱基人壽今年起適用IFRS 17新會計準則，獲利不再加計FVOCI股票處分利益；FVOCI股票處分損益不計入當期損益，而是直接反映於保留盈餘，仍屬可供分配盈餘，因此若加計FVOCI股票處分利益，金控2月調整後獲利為95.88億元，累計前2月調整後獲利為196.28億元，皆創下同期歷史新高，年成長率也都超過170%。

凱基金表示，受到美伊衝突影響，金融市場波動，集團持續加強風險控管、提升營運效率，集團子公司業務動能穩健向上，管理團隊展現強烈的企圖心。凱基銀行與凱基證券兩家子公司今年前兩月累計稅後獲利達60.94億元，相較去年同期成長137%，為金控獲利及配發股息奠定堅實基礎。

今年2月逢農曆春節，儘管工作日僅14天，但凱基銀行在放款擴張及利差走升支撐下，淨利息收益持續成長，手續費收入也推升獲利，2月稅後獲利5.74億元，年度累計稅後獲利13.95億元，雙雙創下同期新高；凱基證券受惠於台股成交量能與指數挑戰歷史高點，在經紀暨財富管理手續費收入與自營及承銷等資本利得貢獻下，凱基證券2月稅後獲利18.82億元；年度累計稅後獲利47億元，較去年同期成長250%，續創歷史新高。

壽險方面，今年保單銷售維持穩定成長，累計今年前二月新契約保費已達新台幣157億元，較去年同期成長33%。凱基人壽持續聚焦外幣及投資型商品作為核心推動策略，上述兩大類商品累計業績分別較去年同期成長61%及179%，貢獻保險業務獲利；投資方面，透過適當資產配置並掌握台股走揚契機實現資本利得，投資績效優異。凱基人壽2月稅後獲利16.28億元，若加計FVOCI股票處分利益，稅後金額55.34億元，合計達71.62億元。累計前兩月獲利規模達138.8億元，約為去年同期2.78倍，整體營運表現亮眼。

另外，凱基投信推出的凱基台灣TOP 50 ETF（009816），採股息持續投入的複利概念，創新產品設計獲得投資人青睞，2月3日掛牌規模為90億元，短短一個多月，3月12日規模已增加至817億元，成長幅度高達8倍。

凱基金 金控

延伸閱讀

中信金自結前兩月獲利155億元 每股賺0.8元

兆豐金前二月獲利近70億元、年增一成 EPS 0.47元

中信金法說會／去年獲利創高、EPS 4.08元 ROE達16.88%居全體金控之冠

亞泥2025年EPS 3元 股息2.3元

相關新聞

凱基金前二月獲利96億元、EPS 0.57元 調整後累計賺196億元

凱基金（2883）12日公告2月自結合併稅後純益，單月稅後純益40.19億元，累計前二月合併稅後純益96.64億元，每股稅後純益（EPS）0.57元。

中信金自結前兩月獲利155億元 每股賺0.8元

中信金（2891）12日公告2026年2月份獲利，單月稅後純益81.59億元；累計前兩月合併稅後純益155.26億元，每股稅後純益（EPS）為0.8元。

兆豐金今年配發現金股利 每股有望優於1.5元

兆豐金控今（12）日由總經理張傳章主持線上法說會，兆豐金控2025年全年稅後淨利達350.38億元，年增率約1%，再創歷史新高，今年以來，截至2月底自結累計稅後淨利達69.97億元。兆豐金去年每股發放現金股利1.5元，對於今年的股利配發水準，張傳章說明，股利配發仍以現金為主，而且至少會優於去年水準。

美喆財報／去年虧損6,232萬元、EPS -0.81元 每股擬配0.3元現金股利

美喆-KY（8466）公布2025年合併營收達31.63億元、年減18.09%，營業利益為7,269萬元、年減63.21%，稅後虧損6,232.5萬元，低於2024年稅後純益1.35億元，2025年每股虧損0.81元、低於2024年的每股純益2.02元。

陽明財報／去年EPS為4.9元 每股擬配息2元

陽明海運（2609）於12日召開第411次董事會，通過114年度財務報告。陽明海運114年度合併營收為1,635.58億元，稅後純益170.97億元，稅後EPS為4.9元。考量永續發展與持續優化船隊結構所需，經董事會決議配發現金股利每股2元。

長榮航財報 2025年每股盈餘4.84元

長榮航（2618）2025年營收2,203.33億元；稅後純益261.46億元，每股盈餘新台幣4.84元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。