凱基金前二月獲利96億元、EPS 0.57元 調整後累計賺196億元

凱基金（2883）12日公告2月自結合併稅後純益，單月稅後純益40.19億元，累計前二月合併稅後純益96.64億元，每股稅後純益（EPS）0.57元。

凱基金指出，因凱基人壽今年起適用IFRS 17新會計準則，獲利不再加計FVOCI股票處分利益；FVOCI股票處分損益不計入當期損益，而是直接反映於保留盈餘，仍屬可供分配盈餘，因此若加計FVOCI股票處分利益，金控2月調整後獲利為95.88億元，累計前2月調整後獲利為196.28億元，皆創下同期歷史新高，年成長率也都超過170%。

凱基金表示，受到美伊衝突影響，金融市場波動，集團持續加強風險控管、提升營運效率，集團子公司業務動能穩健向上，管理團隊展現強烈的企圖心。凱基銀行與凱基證券兩家子公司今年前兩月累計稅後獲利達60.94億元，相較去年同期成長137%，為金控獲利及配發股息奠定堅實基礎。

今年2月逢農曆春節，儘管工作日僅14天，但凱基銀行在放款擴張及利差走升支撐下，淨利息收益持續成長，手續費收入也推升獲利，2月稅後獲利5.74億元，年度累計稅後獲利13.95億元，雙雙創下同期新高；凱基證券受惠於台股成交量能與指數挑戰歷史高點，在經紀暨財富管理手續費收入與自營及承銷等資本利得貢獻下，凱基證券2月稅後獲利18.82億元；年度累計稅後獲利47億元，較去年同期成長250%，續創歷史新高。

壽險方面，今年保單銷售維持穩定成長，累計今年前二月新契約保費已達新台幣157億元，較去年同期成長33%。凱基人壽持續聚焦外幣及投資型商品作為核心推動策略，上述兩大類商品累計業績分別較去年同期成長61%及179%，貢獻保險業務獲利；投資方面，透過適當資產配置並掌握台股走揚契機實現資本利得，投資績效優異。凱基人壽2月稅後獲利16.28億元，若加計FVOCI股票處分利益，稅後金額55.34億元，合計達71.62億元。累計前兩月獲利規模達138.8億元，約為去年同期2.78倍，整體營運表現亮眼。

另外，凱基投信推出的凱基台灣TOP 50 ETF（009816），採股息持續投入的複利概念，創新產品設計獲得投資人青睞，2月3日掛牌規模為90億元，短短一個多月，3月12日規模已增加至817億元，成長幅度高達8倍。