中信金自結前兩月獲利155億元 每股賺0.8元

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
中信金控。圖／中信金控提供
中信金控。圖／中信金控提供

中信金（2891）12日公告2026年2月份獲利，單月稅後純益81.59億元；累計前兩月合併稅後純益155.26億元，每股稅後純益（EPS）為0.8元。

中信金表示，子公司中信銀核心業務動能表現良好，2月份雖天數較少，稅後獲利仍達40.27億元。累計前兩月稅後獲利99.19億元，相較2025年同期成長20%。除淨利差持續擴大外，放款及財富管理業務動能強勁，刷卡消費金額增加，因此利息及手續費淨收入均有雙位數成長，持續繳出歷年同期獲利最佳表現。

子公司台灣人壽保險公司2月份稅後獲利31.96億元，主要來自債券及基金評價利益，以及過往累積CSM攤銷穩定貢獻，另外保險業務動能表現良好，累計新契約保費達240億元，較去年同期成長192%。

中信金 財富管理 刷卡

凱基金前二月獲利96億元、EPS 0.57元 調整後累計賺196億元

凱基金（2883）12日公告2月自結合併稅後純益，單月稅後純益40.19億元，累計前二月合併稅後純益96.64億元，每股稅後純益（EPS）0.57元。

中信金自結前兩月獲利155億元 每股賺0.8元

中信金（2891）12日公告2026年2月份獲利，單月稅後純益81.59億元；累計前兩月合併稅後純益155.26億元，每股稅後純益（EPS）為0.8元。

兆豐金今年配發現金股利 每股有望優於1.5元

兆豐金控今（12）日由總經理張傳章主持線上法說會，兆豐金控2025年全年稅後淨利達350.38億元，年增率約1%，再創歷史新高，今年以來，截至2月底自結累計稅後淨利達69.97億元。兆豐金去年每股發放現金股利1.5元，對於今年的股利配發水準，張傳章說明，股利配發仍以現金為主，而且至少會優於去年水準。

美喆財報／去年虧損6,232萬元、EPS -0.81元 每股擬配0.3元現金股利

美喆-KY（8466）公布2025年合併營收達31.63億元、年減18.09%，營業利益為7,269萬元、年減63.21%，稅後虧損6,232.5萬元，低於2024年稅後純益1.35億元，2025年每股虧損0.81元、低於2024年的每股純益2.02元。

陽明財報／去年EPS為4.9元 每股擬配息2元

陽明海運（2609）於12日召開第411次董事會，通過114年度財務報告。陽明海運114年度合併營收為1,635.58億元，稅後純益170.97億元，稅後EPS為4.9元。考量永續發展與持續優化船隊結構所需，經董事會決議配發現金股利每股2元。

長榮航財報 2025年每股盈餘4.84元

長榮航（2618）2025年營收2,203.33億元；稅後純益261.46億元，每股盈餘新台幣4.84元。

