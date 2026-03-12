聽新聞
中信金自結前兩月獲利155億元 每股賺0.8元
中信金（2891）12日公告2026年2月份獲利，單月稅後純益81.59億元；累計前兩月合併稅後純益155.26億元，每股稅後純益（EPS）為0.8元。
中信金表示，子公司中信銀核心業務動能表現良好，2月份雖天數較少，稅後獲利仍達40.27億元。累計前兩月稅後獲利99.19億元，相較2025年同期成長20%。除淨利差持續擴大外，放款及財富管理業務動能強勁，刷卡消費金額增加，因此利息及手續費淨收入均有雙位數成長，持續繳出歷年同期獲利最佳表現。
子公司台灣人壽保險公司2月份稅後獲利31.96億元，主要來自債券及基金評價利益，以及過往累積CSM攤銷穩定貢獻，另外保險業務動能表現良好，累計新契約保費達240億元，較去年同期成長192%。
