兆豐金今年配發現金股利 每股有望優於1.5元

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
兆豐金控總經理張傳章今日主持兆豐金法說會。記者朱漢崙／攝影
兆豐金控總經理張傳章今日主持兆豐金法說會。記者朱漢崙／攝影

兆豐金控今（12）日由總經理張傳章主持線上法說會，兆豐金控2025年全年稅後淨利達350.38億元，年增率約1%，再創歷史新高，今年以來，截至2月底自結累計稅後淨利達69.97億元。兆豐金去年每股發放現金股利1.5元，對於今年的股利配發水準，張傳章說明，股利配發仍以現金為主，而且至少會優於去年水準。

張傳章表示，兆豐金拿捏股利政策時，將考量包括集團整體財務結構、績效表現、子公司業務發展所需資本、股利配發的穩定性與持續性、營運現金流量狀況，以及未分配盈餘的稅負效應等多項因素，並在兼顧股東權益與公司長期發展的前提下，訂定現金股利發放比例。

兆豐銀行去年全年稅後淨利288.66億元。在人工智慧（AI）與半導體產業需求帶動下，台幣放款年成長率8.1%，另外高資產財富管理業務規模達2462億元，票券子公司全年稅後淨利25.25億元，年成長率14%，證券子公司稅後淨利22.58億元，產險子公司稅後淨利7.61億元，年成長率高達85%；AMC子公司稅後淨利2億元，年增24%；投信子公司稅後淨利1.24億元，年增35%。

張傳章表示，2025年以來，全球仍面臨關稅變動、地緣政治風險升溫及供應鏈重組加速等結構性挑戰，市場波動持續，面對台美關稅新制上路與台灣企業加速赴美布局的趨勢，兆豐集團將以「跨境整合、政策對接、風險共擔、效率提升」四大原則全力支援企業客戶。

首先，在企業對美投資方面，兆豐銀行已備妥赴美建廠、併購、設備購置與營運周轉等多元融資解決方案，並善用政府金融支持工具，包括國發基金的海外投融資貸款、海外信用保證基金與規劃中的赴美投資信保機制，以協助降低企業與銀行的融資風險，同時憑藉銀行海外據點綿密優勢，提供企業供應鏈跨國布局所需的在地化與跨境金融服務。

國發基金 財富管理 兆豐金

相關新聞

凱基金前二月獲利96億元、EPS 0.57元 調整後累計賺196億元

凱基金（2883）12日公告2月自結合併稅後純益，單月稅後純益40.19億元，累計前二月合併稅後純益96.64億元，每股稅後純益（EPS）0.57元。

中信金自結前兩月獲利155億元 每股賺0.8元

中信金（2891）12日公告2026年2月份獲利，單月稅後純益81.59億元；累計前兩月合併稅後純益155.26億元，每股稅後純益（EPS）為0.8元。

兆豐金今年配發現金股利 每股有望優於1.5元

兆豐金控今（12）日由總經理張傳章主持線上法說會，兆豐金控2025年全年稅後淨利達350.38億元，年增率約1%，再創歷史新高，今年以來，截至2月底自結累計稅後淨利達69.97億元。兆豐金去年每股發放現金股利1.5元，對於今年的股利配發水準，張傳章說明，股利配發仍以現金為主，而且至少會優於去年水準。

美喆財報／去年虧損6,232萬元、EPS -0.81元 每股擬配0.3元現金股利

美喆-KY（8466）公布2025年合併營收達31.63億元、年減18.09%，營業利益為7,269萬元、年減63.21%，稅後虧損6,232.5萬元，低於2024年稅後純益1.35億元，2025年每股虧損0.81元、低於2024年的每股純益2.02元。

陽明財報／去年EPS為4.9元 每股擬配息2元

陽明海運（2609）於12日召開第411次董事會，通過114年度財務報告。陽明海運114年度合併營收為1,635.58億元，稅後純益170.97億元，稅後EPS為4.9元。考量永續發展與持續優化船隊結構所需，經董事會決議配發現金股利每股2元。

長榮航財報 2025年每股盈餘4.84元

長榮航（2618）2025年營收2,203.33億元；稅後純益261.46億元，每股盈餘新台幣4.84元。

