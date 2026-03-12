兆豐金今年配發現金股利 每股有望優於1.5元

兆豐金控今（12）日由總經理張傳章主持線上法說會，兆豐金控2025年全年稅後淨利達350.38億元，年增率約1%，再創歷史新高，今年以來，截至2月底自結累計稅後淨利達69.97億元。兆豐金去年每股發放現金股利1.5元，對於今年的股利配發水準，張傳章說明，股利配發仍以現金為主，而且至少會優於去年水準。

張傳章表示，兆豐金拿捏股利政策時，將考量包括集團整體財務結構、績效表現、子公司業務發展所需資本、股利配發的穩定性與持續性、營運現金流量狀況，以及未分配盈餘的稅負效應等多項因素，並在兼顧股東權益與公司長期發展的前提下，訂定現金股利發放比例。

兆豐銀行去年全年稅後淨利288.66億元。在人工智慧（AI）與半導體產業需求帶動下，台幣放款年成長率8.1%，另外高資產財富管理業務規模達2462億元，票券子公司全年稅後淨利25.25億元，年成長率14%，證券子公司稅後淨利22.58億元，產險子公司稅後淨利7.61億元，年成長率高達85%；AMC子公司稅後淨利2億元，年增24%；投信子公司稅後淨利1.24億元，年增35%。

張傳章表示，2025年以來，全球仍面臨關稅變動、地緣政治風險升溫及供應鏈重組加速等結構性挑戰，市場波動持續，面對台美關稅新制上路與台灣企業加速赴美布局的趨勢，兆豐集團將以「跨境整合、政策對接、風險共擔、效率提升」四大原則全力支援企業客戶。

首先，在企業對美投資方面，兆豐銀行已備妥赴美建廠、併購、設備購置與營運周轉等多元融資解決方案，並善用政府金融支持工具，包括國發基金的海外投融資貸款、海外信用保證基金與規劃中的赴美投資信保機制，以協助降低企業與銀行的融資風險，同時憑藉銀行海外據點綿密優勢，提供企業供應鏈跨國布局所需的在地化與跨境金融服務。