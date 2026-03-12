美喆財報／去年虧損6,232萬元、EPS -0.81元 每股擬配0.3元現金股利

美喆-KY（8466）公布2025年合併營收達31.63億元、年減18.09%，營業利益為7,269萬元、年減63.21%，稅後虧損6,232.5萬元，低於2024年稅後純益1.35億元，2025年每股虧損0.81元、低於2024年的每股純益2.02元。

美喆-KY表示，2025年營運不弱2024年，主因受關稅與匯率等因素干擾，加上基於會計之保守原則，提列一次性固定資產減損影響，以致稅後淨損6,232.5萬元、每股稅後虧損0.81元。

美喆-KY強調，若排除提列一次性固定資產減損干擾，2025年每股純益約達0.2元，公司營運具一定韌性。

美喆-KY表示，面對近年全球建材與居家裝修市場景氣波動，集團持續深化與歐美地區客戶的合作關係，透過優化產品組合與市場布局策略，維持產品競爭優勢。

另外，美喆-KY同時針對生產效率與成本結構進行優化調整，包括推動台南廠產線效率提升、強化原物料採購管理，以及精進製程穩定度與品質控管等措施，讓公司2025年全年毛利率、營業利益率仍分別保持15.1％、2.3％水準；美喆-KY 2024年毛利率為16.72%、營業利益率達維5.12%。

此外，美喆-KY董事會亦同步通過2025年度盈餘分配案，考量公司資本公積充沛且整體財務體質穩健，決議擬以資本公積配發每股0.3元現金股利，以期在持續推動營運調整與長期發展的同時，也將營運成果回饋予全體股東共享。

展望2026年，美喆-KY指出，由於第1季適逢農曆春節連續假期影響整體工作天數，加上全球終端消費市場仍處於調整階段，美喆-KY仍審慎觀察市場需求變化，並以穩健經營為核心策略，持續深化與既有大型零售通路客戶的合作深度，並同步推進新客戶開發與產品送樣進程，以擴大未來接單機會。

另一方面，美喆-KY表示，隨著市場需求逐步回穩及產品競爭力持續提升，加上一次性資產減損調整完成後，未來營運結構將更為健康，並為後續營運恢復成長奠定基礎。