美喆財報／去年虧損6,232萬元、EPS -0.81元 每股擬配0.3元現金股利

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

美喆-KY（8466）公布2025年合併營收達31.63億元、年減18.09%，營業利益為7,269萬元、年減63.21%，稅後虧損6,232.5萬元，低於2024年稅後純益1.35億元，2025年每股虧損0.81元、低於2024年的每股純益2.02元。

美喆-KY表示，2025年營運不弱2024年，主因受關稅與匯率等因素干擾，加上基於會計之保守原則，提列一次性固定資產減損影響，以致稅後淨損6,232.5萬元、每股稅後虧損0.81元。

美喆-KY強調，若排除提列一次性固定資產減損干擾，2025年每股純益約達0.2元，公司營運具一定韌性。

美喆-KY表示，面對近年全球建材與居家裝修市場景氣波動，集團持續深化與歐美地區客戶的合作關係，透過優化產品組合與市場布局策略，維持產品競爭優勢。

另外，美喆-KY同時針對生產效率與成本結構進行優化調整，包括推動台南廠產線效率提升、強化原物料採購管理，以及精進製程穩定度與品質控管等措施，讓公司2025年全年毛利率、營業利益率仍分別保持15.1％、2.3％水準；美喆-KY 2024年毛利率為16.72%、營業利益率達維5.12%。

此外，美喆-KY董事會亦同步通過2025年度盈餘分配案，考量公司資本公積充沛且整體財務體質穩健，決議擬以資本公積配發每股0.3元現金股利，以期在持續推動營運調整與長期發展的同時，也將營運成果回饋予全體股東共享。

展望2026年，美喆-KY指出，由於第1季適逢農曆春節連續假期影響整體工作天數，加上全球終端消費市場仍處於調整階段，美喆-KY仍審慎觀察市場需求變化，並以穩健經營為核心策略，持續深化與既有大型零售通路客戶的合作深度，並同步推進新客戶開發與產品送樣進程，以擴大未來接單機會。

另一方面，美喆-KY表示，隨著市場需求逐步回穩及產品競爭力持續提升，加上一次性資產減損調整完成後，未來營運結構將更為健康，並為後續營運恢復成長奠定基礎。

每股純益 現金股利

陽明財報／去年EPS為4.9元 每股擬配息2元

陽明海運（2609）於12日召開第411次董事會，通過114年度財務報告。陽明海運114年度合併營收為1,635.58億元，稅後純益170.97億元，稅後EPS為4.9元。考量永續發展與持續優化船隊結構所需，經董事會決議配發現金股利每股2元。

長榮航財報 2025年每股盈餘4.84元

長榮航（2618）2025年營收2,203.33億元；稅後純益261.46億元，每股盈餘新台幣4.84元。

聚亨財報／不分配股利 善用優勢導入自動化展現韌性

聚亨（2022）12日董事會通過去年財報，受制於國際鋼價低迷，去年稅後純損611萬元，每股稅後純損0.02元，將不發放股利。聚亨表明將善用在台灣、東協與大陸布局的優勢，同時導入產線自動化，落實循環經濟，持續有效降低成本、鞏固競爭優勢，展現異於同業的穩健韌性。

兆豐金前二月獲利近70億元、年增一成 EPS 0.47元

兆豐金（2886）12日公告今年2月自結獲利，單月稅後純益28.39億元，累計前二月稅後純益69.97億元，年增11.06%，每股稅後盈餘（EPS）0.47元。

睿生光電法說會／去年 EPS 3.84元創三年新高 深化全球在地化布局

睿生光電（6861） 12日攜手群創光電（3481）舉辦2026年上半年集團法說會，公司受惠於產品組合優化與新興市場布局成效顯現，2025 年全年稅後純益達新台幣 1.6 億元，年增 4.3%，每股稅後純益（EPS）高達 3.84 元，創下近三年新高。董事會同時決議擬配發每股 2 元現金股利，展現穩定回饋股東的經營成果。

