高雄銀行擬配0.4元現金及0.1元股票 配發率73.5%

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

高雄銀行（2836）12日董事會決議2025年普通股股利分配案，每股擬配發0.4元現金股利及0.1元股票股利，總股利來到0.5元，配發率約73.5%。

高雄銀行日前董事會已通過2025年第4季財務報告，全年稅後純益12.77億元，每股稅後純益（EPS）0.68元；根據今日今日董事會通過的2025年普通股股利分配案，每股擬配發0.4元現金股利及0.1元股票股利，總股利來到0.5元，配發率約73.5%。

根據高雄銀行今日董事會決議，2025年普通股股利分配，盈餘分配的現金股利每股0.4元，盈餘轉增資配股0.05元，資本公積轉增資配股0.05元，合計總股利為0.5元。其中0.45元主要來自稅後盈餘配發；0.05元則來自資本公積配發。

由於本次董事會通過的股利分配案也包含資本公積轉增資配股0.05元，公司則表示，資本公積配發股票股利主要是配發新股，可增加資本額。

