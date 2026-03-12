陽明財報／去年EPS為4.9元 每股擬配息2元

快訊

陽明海運（2609）於12日召開第411次董事會，通過114年度財務報告。陽明海運114年度合併營收為1,635.58億元，稅後純益170.97億元，稅後EPS為4.9元。考量永續發展與持續優化船隊結構所需，經董事會決議配發現金股利每股2元。

114年全球經貿發展受美國貿易政策調整、保護主義抬頭及供應鏈重組，加上地緣政治風險等因素影響，呈現高度不確定性，並影響航運市場需求。陽明海運114年在越太平洋線表現受關稅衝擊影響出貨動能，但歐洲與亞洲近洋市場表現相對平穩；艙位供給方面，則因中東、紅海局勢多變導致航商持續繞行好望角，同時歐洲與亞洲主要港口塞港，延長到港船舶等泊及作業時間，加上為符合環保法規要求，航商調整航行船速等因素影響，均有助於緩解新造船運力大幅增加所帶來的壓力，配合陽明海運持續優化航線配置、彈性安排船隊調度並加速船舶、貨櫃之汰舊換新，挹注營運成長動能，整體114年度營收續創佳績，並已連續六年維持獲利。

展望未來，貿易保護主義及地緣政治衝突挑戰仍存，近期中東局勢持續動盪，影響中東、紅海區域穩定並衝擊全球海運供應鏈穩定性，航商考量航行安全仍採取繞道避險措施，致使中東相關航線運力下降，複雜之航線轉運安排形成挑戰，並加重港口作業壓力與碼頭擁堵風險，同時推升保險費用及燃油等營運成本。航運市場供給部分，全球貨櫃船隊運力持續擴張，Alphaliner 2月報告預估115年全年新船交付約159萬TEU，全球航運供給成長微幅上調至3.8%，需求預測維持2.5%，供需失衡缺口較114年逐步收斂。因應減碳標準逐年趨嚴，降低航速或淘汰老舊船舶為必要之應對措施，預期可加速老舊船舶淘汰與促使運力供給收縮。

在全球產業結構調整與供應鏈重塑趨勢下，陽明海運將以提升營運彈性與市場應變能力為核心，密切關注全球貿易流向及需求變化，靈活調整航線布局與運力配置，強化全球航線網絡之穩定性與競爭力。同時，陽明海運亦將持續優化船隊結構，推動節能與智慧化船舶布局，兼顧環保法規與分散能源風險，逐步汰換高齡船舶，以提升整體船隊能效與營運韌性，並強化客戶服務與艙位運用效率。

