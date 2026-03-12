快訊

長榮航財報 2025年每股盈餘4.84元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

長榮航（2618）2025年營收2,203.33億元；稅後純益261.46億元，每股盈餘新台幣4.84元。

客運營收新台幣1,403.44億元，較2024年減少新台幣45.98億元，年減3.2%

2025年載客數1,333萬人次，年增1%，客運承載率77.8%。全球航空市場持續成長，亞太客運需求暢旺，然面對各航競爭，憑藉綿密航網布局與靈活運能配置，客運價量表現或有微幅波動，仍維持穩健發展。

貨運營收新台幣547.59億元，較2024年增加新台幣25.86億元，年增5.0%

2025年載貨量84萬噸，年增7%，貨運承載率71.5%。美國取消小額包裹免稅雖然影響電商貨量，惟關稅政策波動引發之提前拉貨效應，以及全球AI與高效能算力需求擴張，帶動急單需求，維持成長動能。

相關新聞

長榮航財報 2025年每股盈餘4.84元

長榮航（2618）2025年營收2,203.33億元；稅後純益261.46億元，每股盈餘新台幣4.84元。

聚亨財報／不分配股利 善用優勢導入自動化展現韌性

聚亨（2022）12日董事會通過去年財報，受制於國際鋼價低迷，去年稅後純損611萬元，每股稅後純損0.02元，將不發放股利。聚亨表明將善用在台灣、東協與大陸布局的優勢，同時導入產線自動化，落實循環經濟，持續有效降低成本、鞏固競爭優勢，展現異於同業的穩健韌性。

兆豐金前二月獲利近70億元、年增一成 EPS 0.47元

兆豐金（2886）12日公告今年2月自結獲利，單月稅後純益28.39億元，累計前二月稅後純益69.97億元，年增11.06%，每股稅後盈餘（EPS）0.47元。

睿生光電法說會／去年 EPS 3.84元創三年新高 深化全球在地化布局

睿生光電（6861） 12日攜手群創光電（3481）舉辦2026年上半年集團法說會，公司受惠於產品組合優化與新興市場布局成效顯現，2025 年全年稅後純益達新台幣 1.6 億元，年增 4.3%，每股稅後純益（EPS）高達 3.84 元，創下近三年新高。董事會同時決議擬配發每股 2 元現金股利，展現穩定回饋股東的經營成果。

兆豐金法說會／總經理張傳章：未來一年國內CPI可維持相對穩定

美伊戰爭引發國際油價上漲，因而推升市場對於通膨的疑慮，兆豐金（2886）總經理張傳章12日在法說會表示，受到美國新的關稅政策成本轉嫁效應、地緣政治風險影響，美國核心個人消費支出價格（PCE）預計將會上升；台灣方面，通膨走勢主要受匯率、能源價格、國內結構性因素共同影響，儘管近期國際油價大幅上漲，但油費料占CPI的權重僅有2.2%，再加上政府的油價平穩措施，相信未來一年國內CPI仍可維持相對穩定的水準。

兆豐金法說會／總經理張傳章：股利將比去年高 以現金為主

兆豐金（2886）12日舉行2025年第4季線上法說會，揭示兆豐金2025年全年稅後淨利達350.38億元，年增率約1%，再創歷史新高；其中，對於股利配發政策，總經理張傳章指出，目前公司資本結構相當穩健，加上去年金控稅後純益創歷史新高，預計股利政策將以現金股利為主、優於去年。法人推估，若以配發率超過七成估算，現金股利有機會來到1.7元上下。

