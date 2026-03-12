聽新聞
長榮航財報 2025年每股盈餘4.84元
長榮航（2618）2025年營收2,203.33億元；稅後純益261.46億元，每股盈餘新台幣4.84元。
客運營收新台幣1,403.44億元，較2024年減少新台幣45.98億元，年減3.2%
2025年載客數1,333萬人次，年增1%，客運承載率77.8%。全球航空市場持續成長，亞太客運需求暢旺，然面對各航競爭，憑藉綿密航網布局與靈活運能配置，客運價量表現或有微幅波動，仍維持穩健發展。
貨運營收新台幣547.59億元，較2024年增加新台幣25.86億元，年增5.0%
2025年載貨量84萬噸，年增7%，貨運承載率71.5%。美國取消小額包裹免稅雖然影響電商貨量，惟關稅政策波動引發之提前拉貨效應，以及全球AI與高效能算力需求擴張，帶動急單需求，維持成長動能。
