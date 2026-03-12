聽新聞
0:00 / 0:00
聚亨財報／不分配股利 善用優勢導入自動化展現韌性
聚亨（2022）12日董事會通過去年財報，受制於國際鋼價低迷，去年稅後純損611萬元，每股稅後純損0.02元，將不發放股利。聚亨表明將善用在台灣、東協與大陸布局的優勢，同時導入產線自動化，落實循環經濟，持續有效降低成本、鞏固競爭優勢，展現異於同業的穩健韌性。
聚亨董事長黃文松指出，全球螺絲業景氣仍顯低迷，聚亨成功掌握上游原料供應，深耕加工品質，發揮規模經濟，力求亂世中守穩競爭力。
聚亨去年營業收入93.4億元，營業毛利9.3億元，稅前盈餘1.3億元，歸屬於母公司業主淨損611萬元，每股稅後純損0.02元。其去年期末總資產104億元，期末總負債34億元，期末歸屬於母公司業主權益34億元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。