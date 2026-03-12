快訊

聚陽看今年中性偏樂觀 營運將重返成長軌道

中央社／ 台北12日電

關稅與匯率雙重利空夾擊，成衣大廠聚陽去年營收、獲利雙雙下滑，終止先前連續成長紀錄。聚陽執行長周心鵬今天表示，今年關稅壓力減輕，目前訂單看到第3季都滿正向，無論量與價都優於去年同期，看好今年營運將重返成長軌道。

聚陽今天舉行媒體交流，談及美伊戰爭延燒，聚陽董事長周理平表示，目前對成衣廠的影響還看不太出來，市場比較擔心是荷莫茲海峽卡關，可能影響船期交貨，不過成衣業主要出貨到歐、美、日等地，出口到中東地區訂單量極小，評估對成衣廠出貨的干擾不致太大。

不過周理平評估，如果戰事時間拖延至半年以上，油價、通膨高漲，對全球經濟景氣的衝擊就會跑出來。

整體而言，聚陽對2026年看法「中性偏樂觀」，看好今年有許多大型國際運動賽事，可望帶動運動機能服飾需求回溫。

聚陽2025年營收新台幣344.28億元，年減3%；歸屬母公司淨利36.14億元，年減12.1%，終止連7年獲利成長，每股稅後純益14.65元。

相關新聞

長榮航財報 2025年每股盈餘4.84元

長榮航（2618）2025年營收2,203.33億元；稅後純益261.46億元，每股盈餘新台幣4.84元。

聚亨財報／不分配股利 善用優勢導入自動化展現韌性

聚亨（2022）12日董事會通過去年財報，受制於國際鋼價低迷，去年稅後純損611萬元，每股稅後純損0.02元，將不發放股利。聚亨表明將善用在台灣、東協與大陸布局的優勢，同時導入產線自動化，落實循環經濟，持續有效降低成本、鞏固競爭優勢，展現異於同業的穩健韌性。

兆豐金前二月獲利近70億元、年增一成 EPS 0.47元

兆豐金（2886）12日公告今年2月自結獲利，單月稅後純益28.39億元，累計前二月稅後純益69.97億元，年增11.06%，每股稅後盈餘（EPS）0.47元。

睿生光電法說會／去年 EPS 3.84元創三年新高 深化全球在地化布局

睿生光電（6861） 12日攜手群創光電（3481）舉辦2026年上半年集團法說會，公司受惠於產品組合優化與新興市場布局成效顯現，2025 年全年稅後純益達新台幣 1.6 億元，年增 4.3%，每股稅後純益（EPS）高達 3.84 元，創下近三年新高。董事會同時決議擬配發每股 2 元現金股利，展現穩定回饋股東的經營成果。

兆豐金法說會／總經理張傳章：未來一年國內CPI可維持相對穩定

美伊戰爭引發國際油價上漲，因而推升市場對於通膨的疑慮，兆豐金（2886）總經理張傳章12日在法說會表示，受到美國新的關稅政策成本轉嫁效應、地緣政治風險影響，美國核心個人消費支出價格（PCE）預計將會上升；台灣方面，通膨走勢主要受匯率、能源價格、國內結構性因素共同影響，儘管近期國際油價大幅上漲，但油費料占CPI的權重僅有2.2%，再加上政府的油價平穩措施，相信未來一年國內CPI仍可維持相對穩定的水準。

兆豐金法說會／總經理張傳章：股利將比去年高 以現金為主

兆豐金（2886）12日舉行2025年第4季線上法說會，揭示兆豐金2025年全年稅後淨利達350.38億元，年增率約1%，再創歷史新高；其中，對於股利配發政策，總經理張傳章指出，目前公司資本結構相當穩健，加上去年金控稅後純益創歷史新高，預計股利政策將以現金股利為主、優於去年。法人推估，若以配發率超過七成估算，現金股利有機會來到1.7元上下。

