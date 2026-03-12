聽新聞
聚陽看今年中性偏樂觀 營運將重返成長軌道
受關稅與匯率雙重利空夾擊，成衣大廠聚陽去年營收、獲利雙雙下滑，終止先前連續成長紀錄。聚陽執行長周心鵬今天表示，今年關稅壓力減輕，目前訂單看到第3季都滿正向，無論量與價都優於去年同期，看好今年營運將重返成長軌道。
聚陽今天舉行媒體交流，談及美伊戰爭延燒，聚陽董事長周理平表示，目前對成衣廠的影響還看不太出來，市場比較擔心是荷莫茲海峽卡關，可能影響船期交貨，不過成衣業主要出貨到歐、美、日等地，出口到中東地區訂單量極小，評估對成衣廠出貨的干擾不致太大。
不過周理平評估，如果戰事時間拖延至半年以上，油價、通膨高漲，對全球經濟景氣的衝擊就會跑出來。
整體而言，聚陽對2026年看法「中性偏樂觀」，看好今年有許多大型國際運動賽事，可望帶動運動機能服飾需求回溫。
聚陽2025年營收新台幣344.28億元，年減3%；歸屬母公司淨利36.14億元，年減12.1%，終止連7年獲利成長，每股稅後純益14.65元。
