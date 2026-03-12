聚陽看今年中性偏樂觀 營運將重返成長軌道

美伊戰爭引發國際油價上漲，因而推升市場對於通膨的疑慮，兆豐金（2886）總經理張傳章12日在法說會表示，受到美國新的關稅政策成本轉嫁效應、地緣政治風險影響，美國核心個人消費支出價格（PCE）預計將會上升；台灣方面，通膨走勢主要受匯率、能源價格、國內結構性因素共同影響，儘管近期國際油價大幅上漲，但油費料占CPI的權重僅有2.2%，再加上政府的油價平穩措施，相信未來一年國內CPI仍可維持相對穩定的水準。

2026-03-12 16:42