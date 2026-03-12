聽新聞
兆豐金前二月獲利近70億元、年增一成 EPS 0.47元
兆豐金（2886）12日公告今年2月自結獲利，單月稅後純益28.39億元，累計前二月稅後純益69.97億元，年增11.06%，每股稅後盈餘（EPS）0.47元。
兆豐金旗下兆豐產險因今年1月起適用國際財務報導準則第17號（IFRS 17）而追溯調整，去年前二月金控稅後純益調整為63億元，因此今年前二月金控稅後純益相較於去年同期成長11.06%。
其中，各子公司部分，兆豐銀行單月稅後純益22.73億元，累計前二月稅後純益54.88億元，年成長0.79%；兆豐證券單月稅後純益2.28億元，累計前二月稅後純益8.46億元，年成長則高達94%，逼近翻倍成長。
兆豐票券單月稅後純益2.7億元，累計前二月稅後純益5.46億元，年成長59%；至於兆豐產險則因追溯調整，去年前二月稅後純益調整為1.65億元，年減約8%。
觀察今年前二月整體金控成長動能，兆豐金表示，銀行前二月獲利與去年同期相比，大致持平，主要是因利息淨收益增加、手續費收入增加；證券則主要是受惠於股市行情表現佳、成交量上升，拉抬經紀手收增加、自營及承銷部位獲利成長；票券則主要是台幣債券部位利差提升，外幣債券部位則因降息因素，利息費用下降，因而提升利息淨收益。
