兆豐金法說會／總經理張傳章：未來一年國內CPI可維持相對穩定

針對2026年台灣及全球總體經濟展望的看法，張傳章表示，台灣方面，根據行政院主計總處日前最新預測，2026年台灣經濟成長率預估達7.71%，大幅上修4.17%，主要原因是出口表現超出預期所致，但成長動能結構仍存在許多挑戰。

張傳章指出，首先是，美國關稅政策一度因為聯邦最高法院裁決出現波折，但後續川普仍持續推出新的關稅與貿易政策方向，使得全球貿易環境仍然存在不確定性，相關成本轉嫁效應恐持續影響企業投資與出口表現，加上去年基期相對偏高，出口與民間投資動能可能趨緩，然而，在政府減稅政策與基本薪資調升帶動下，民間消費有機會回溫，對經濟形成支撐。

再者，以全球角度來看，2026年仍受到供應鏈持續重組、美中科技競爭以及地緣政治風險升溫等多種影響，尤其近日美伊戰爭開啟，中東局勢緊張、油價大漲，通膨預期及金融市場波動皆構成潛在衝擊，也成為全球經濟前景不確定性的最大來源。

另外，全球AI與半導體產業快速發展，AI與高階製程的需求仍具有中長期的成長潛力，但終端應用與市場評價皆存在波動風險，同時，全球金融市場將持續受到包括利率趨勢、美元走勢與資金流動的影響。

至於通膨方面，受到新的關稅成本轉嫁效應，及地緣政治風險的影響，美國核心個人消費支出價格（PCE）預計將會上升；至於台灣方面，通膨走勢主要受匯率、能源價格及國內結構性因素共同影響，雖然近期國際油價大幅上漲，但油費料占CPI的權重僅有2.2%，再加上政府的油價平穩措施，相信未來一年國內CPI仍然可維持相對穩定的水準。

面對這些不確定性因素，兆豐金也提出因應方向，張傳章指出，將維持資本結構與風險控管穩健，聚焦跨境金融、台商海外布局，以及因應資本市場與財務管理等結構性需求並配合政府亞資政策，推動財務管理業務，以提升集團的ROE及 ROA。