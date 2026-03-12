快訊

張菲舊愛出事了！金元萱違法遭移送 涉非法經營「偷跑5年」被抓包

喉嚨好像刀割！沒去日本竟染「食人菌」 一家8人感染、8歲兒哭喊痛

三重發生工安意外 建築工人疑自10樓墜地命危送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

兆豐金法說會／總經理張傳章：未來一年國內CPI可維持相對穩定

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

美伊戰爭引發國際油價上漲，因而推升市場對於通膨的疑慮，兆豐金（2886）總經理張傳章12日在法說會表示，受到美國新的關稅政策成本轉嫁效應、地緣政治風險影響，美國核心個人消費支出價格（PCE）預計將會上升；台灣方面，通膨走勢主要受匯率、能源價格、國內結構性因素共同影響，儘管近期國際油價大幅上漲，但油費料占CPI的權重僅有2.2%，再加上政府的油價平穩措施，相信未來一年國內CPI仍可維持相對穩定的水準。

針對2026年台灣及全球總體經濟展望的看法，張傳章表示，台灣方面，根據行政院主計總處日前最新預測，2026年台灣經濟成長率預估達7.71%，大幅上修4.17%，主要原因是出口表現超出預期所致，但成長動能結構仍存在許多挑戰。

張傳章指出，首先是，美國關稅政策一度因為聯邦最高法院裁決出現波折，但後續川普仍持續推出新的關稅與貿易政策方向，使得全球貿易環境仍然存在不確定性，相關成本轉嫁效應恐持續影響企業投資與出口表現，加上去年基期相對偏高，出口與民間投資動能可能趨緩，然而，在政府減稅政策與基本薪資調升帶動下，民間消費有機會回溫，對經濟形成支撐。

再者，以全球角度來看，2026年仍受到供應鏈持續重組、美中科技競爭以及地緣政治風險升溫等多種影響，尤其近日美伊戰爭開啟，中東局勢緊張、油價大漲，通膨預期及金融市場波動皆構成潛在衝擊，也成為全球經濟前景不確定性的最大來源。

另外，全球AI與半導體產業快速發展，AI與高階製程的需求仍具有中長期的成長潛力，但終端應用與市場評價皆存在波動風險，同時，全球金融市場將持續受到包括利率趨勢、美元走勢與資金流動的影響。

至於通膨方面，受到新的關稅成本轉嫁效應，及地緣政治風險的影響，美國核心個人消費支出價格（PCE）預計將會上升；至於台灣方面，通膨走勢主要受匯率、能源價格及國內結構性因素共同影響，雖然近期國際油價大幅上漲，但油費料占CPI的權重僅有2.2%，再加上政府的油價平穩措施，相信未來一年國內CPI仍然可維持相對穩定的水準。

面對這些不確定性因素，兆豐金也提出因應方向，張傳章指出，將維持資本結構與風險控管穩健，聚焦跨境金融、台商海外布局，以及因應資本市場與財務管理等結構性需求並配合政府亞資政策，推動財務管理業務，以提升集團的ROE及 ROA。

兆豐金 國際油價 美國

延伸閱讀

兆豐金法說會／總經理張傳章：股利將比去年高 以現金為主

中東戰火延燒、油價蠢動！AI 供應鏈長線買點浮現

利多匯聚帶動中長期漲勢 黃金與天然資源基金後市俏

美2月CPI 符合預期 Fed按兵不動將持續更久

相關新聞

中信金今年現金股利水準 法人看好可望超過2.5元

中信金控今日舉行法人說明會，對外說明2025年營運概況及經營績效。中信金2025年稅前盈餘922.2億元，稅後盈餘為806.2億元，年增11.8%，其中對於今年的股利配發政策，總經理高麗雪指出，過去維持在6成的配發率，會朝此方向建議董事會。

兆豐金法說會／總經理張傳章：未來一年國內CPI可維持相對穩定

美伊戰爭引發國際油價上漲，因而推升市場對於通膨的疑慮，兆豐金（2886）總經理張傳章12日在法說會表示，受到美國新的關稅政策成本轉嫁效應、地緣政治風險影響，美國核心個人消費支出價格（PCE）預計將會上升；台灣方面，通膨走勢主要受匯率、能源價格、國內結構性因素共同影響，儘管近期國際油價大幅上漲，但油費料占CPI的權重僅有2.2%，再加上政府的油價平穩措施，相信未來一年國內CPI仍可維持相對穩定的水準。

兆豐金法說會／總經理張傳章：股利將比去年高 以現金為主

兆豐金（2886）12日舉行2025年第4季線上法說會，揭示兆豐金2025年全年稅後淨利達350.38億元，年增率約1%，再創歷史新高；其中，對於股利配發政策，總經理張傳章指出，目前公司資本結構相當穩健，加上去年金控稅後純益創歷史新高，預計股利政策將以現金股利為主、優於去年。法人推估，若以配發率超過七成估算，現金股利有機會來到1.7元上下。

虎山大方配息3.8元 殖利率達4.5％

全球車用把手大廠虎山（7736）12日表示，研發多年的ADAS（先進駕駛輔助系統）車用鏡頭模組已進入收割期。隨著全球車安意識抬頭及倒車顯影法規趨嚴，車用鏡頭需求激增，將成為虎山今年除了傳統零件外的第二成長曲線。法人預期，隨新產品驗證陸續通過並放量出貨，虎山今年營運有望持續向上走升。

中信銀承作房貸空間 尚有千億額度可用

市場房貸業務量排名前三大的中信銀，能承作房貸的空間還有多少？中信金總經理高麗雪在法說會前記者會中指出，中信銀在銀行法第72條之2 的比率在1月底為28%，尚有1000億額度可作不動產，尤其房貸的放款，因此，目前沒有限制貸款，主要以滿足自住客房貸為方向。

中信金法說會／估Fed在H2將降息2碼 今年積極海外拓點美國為重中之重

中信金（2891）今舉行法說會，中信金總經理高麗雪表示，公司對經濟持審慎樂觀態度，預期今年央行政策利率將維持不變，中信金也已針對國際政經不確定性做好準備，持續強化人壽業務的資產負債管理。預估Fed在H2將降息2碼。今年中信銀持續積極海外拓點，其中美國更是重中之重；去年中信銀海外分行獲利237億元，年成長16%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。