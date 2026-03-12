兆豐金法說會／總經理張傳章：股利將比去年高 以現金為主

兆豐金（2886）12日舉行2025年第4季線上法說會，揭示兆豐金2025年全年稅後淨利達350.38億元，年增率約1%，再創歷史新高；其中，對於股利配發政策，總經理張傳章指出，目前公司資本結構相當穩健，加上去年金控稅後純益創歷史新高，預計股利政策將以現金股利為主、優於去年。法人推估，若以配發率超過七成估算，現金股利有機會來到1.7元上下。

張傳章指出，各年度股利政策都是由董事會綜合考量集團整體的財務比率、績效表現、子公司業務發展所需要的資本、股利配發穩定性跟持續性、營運現金流量狀況以及未分配盈餘的稅負效應等多項因素後，同時兼顧股東權益及本公司章程所訂定的現金股利發放比例之下來執行。

張傳章也表示，目前公司資本結構相當穩健，銀行資本適足率16.42%、金控資本適足率131.93%，皆高於過去幾年的水準，因此2025年度的股利政策將會參酌往年的平均配發率，並以配發現金股利為主；另外，由於2025年金控稅後純益創歷史新高，預計每股所發放的現金股利將高於2024年度（1.6元現金股利），預計將於4月董事會中提報，通過後將對外公告。

兆豐金2025年全年稅後淨利達350.38億元，年增率約1%，再創歷史新高；截至2月底自結累計稅後淨利達69.97億元，持續穩居公股金控領導地位。

在子公司方面，兆豐銀行全年稅後淨利288.66億元。在AI與半導體產業需求帶動下，台幣放款年成長率8.1%；聯貸業務2025年則榮獲管理銀行（Bookrunner）及主辦行（MLA）第三名佳績；高資產財富管理業務（AUM）規模達2,462億元，展現深耕專業客群的成果。

票券子公司全年稅後淨利25.25億元，年成長率14%，各項業務市占率持續維持市場第一；證券子公司稅後淨利22.58億元，資本市場業務表現穩健；產險子公司稅後淨利7.61億元，年成長率達85%，為集團成長之冠；AMC子公司稅後淨利2億元，年增24%；投信子公司稅後淨利1.24億元，年增35%。

面對台美關稅新制上路與台灣企業加速赴美布局的趨勢，總經理張傳章進一步表示，在企業對美投資方面，兆豐銀行已備妥赴美建廠、併購、設備購置與營運周轉等多元融資解決方案，並善用政府金融支持工具——包括國發基金的海外投融資貸款、海外信用保證基金與規劃中的赴美投資信保機制，以協助降低企業與銀行的融資風險；同時著重銀行海外據點綿密的優勢，提供企業供應鏈跨國布局所需的在地化與跨境金融服務。