快訊

張菲舊愛出事了！金元萱違法遭移送 涉非法經營「偷跑5年」被抓包

喉嚨好像刀割！沒去日本竟染「食人菌」 一家8人感染、8歲兒哭喊痛

三重發生工安意外 建築工人疑自10樓墜地命危送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

兆豐金法說會／總經理張傳章：股利將比去年高 以現金為主

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
兆豐金2025年全年稅後淨利達350.38億元，年增率約1%，再創歷史新高。圖／兆豐金控提供 林勁傑
兆豐金2025年全年稅後淨利達350.38億元，年增率約1%，再創歷史新高。圖／兆豐金控提供 林勁傑

兆豐金（2886）12日舉行2025年第4季線上法說會，揭示兆豐金2025年全年稅後淨利達350.38億元，年增率約1%，再創歷史新高；其中，對於股利配發政策，總經理張傳章指出，目前公司資本結構相當穩健，加上去年金控稅後純益創歷史新高，預計股利政策將以現金股利為主、優於去年。法人推估，若以配發率超過七成估算，現金股利有機會來到1.7元上下。

張傳章指出，各年度股利政策都是由董事會綜合考量集團整體的財務比率、績效表現、子公司業務發展所需要的資本、股利配發穩定性跟持續性、營運現金流量狀況以及未分配盈餘的稅負效應等多項因素後，同時兼顧股東權益及本公司章程所訂定的現金股利發放比例之下來執行。

張傳章也表示，目前公司資本結構相當穩健，銀行資本適足率16.42%、金控資本適足率131.93%，皆高於過去幾年的水準，因此2025年度的股利政策將會參酌往年的平均配發率，並以配發現金股利為主；另外，由於2025年金控稅後純益創歷史新高，預計每股所發放的現金股利將高於2024年度（1.6元現金股利），預計將於4月董事會中提報，通過後將對外公告。

兆豐金2025年全年稅後淨利達350.38億元，年增率約1%，再創歷史新高；截至2月底自結累計稅後淨利達69.97億元，持續穩居公股金控領導地位。

在子公司方面，兆豐銀行全年稅後淨利288.66億元。在AI與半導體產業需求帶動下，台幣放款年成長率8.1%；聯貸業務2025年則榮獲管理銀行（Bookrunner）及主辦行（MLA）第三名佳績；高資產財富管理業務（AUM）規模達2,462億元，展現深耕專業客群的成果。

票券子公司全年稅後淨利25.25億元，年成長率14%，各項業務市占率持續維持市場第一；證券子公司稅後淨利22.58億元，資本市場業務表現穩健；產險子公司稅後淨利7.61億元，年成長率達85%，為集團成長之冠；AMC子公司稅後淨利2億元，年增24%；投信子公司稅後淨利1.24億元，年增35%。

面對台美關稅新制上路與台灣企業加速赴美布局的趨勢，總經理張傳章進一步表示，在企業對美投資方面，兆豐銀行已備妥赴美建廠、併購、設備購置與營運周轉等多元融資解決方案，並善用政府金融支持工具——包括國發基金的海外投融資貸款、海外信用保證基金與規劃中的赴美投資信保機制，以協助降低企業與銀行的融資風險；同時著重銀行海外據點綿密的優勢，提供企業供應鏈跨國布局所需的在地化與跨境金融服務。

股利 兆豐金 資本適足率

延伸閱讀

元太財報／去年獲利突破百億、每股純益9.14元 擬配現金股利5.9元

中信金今年現金股利水準 法人看好可望超過2.5元

中信金法說會／去年獲利創高、EPS 4.08元 ROE達16.88%居全體金控之冠

國泰金前2月賺266億元創歷年同期次高 EPS1.81元

相關新聞

中信金今年現金股利水準 法人看好可望超過2.5元

中信金控今日舉行法人說明會，對外說明2025年營運概況及經營績效。中信金2025年稅前盈餘922.2億元，稅後盈餘為806.2億元，年增11.8%，其中對於今年的股利配發政策，總經理高麗雪指出，過去維持在6成的配發率，會朝此方向建議董事會。

兆豐金法說會／總經理張傳章：未來一年國內CPI可維持相對穩定

美伊戰爭引發國際油價上漲，因而推升市場對於通膨的疑慮，兆豐金（2886）總經理張傳章12日在法說會表示，受到美國新的關稅政策成本轉嫁效應、地緣政治風險影響，美國核心個人消費支出價格（PCE）預計將會上升；台灣方面，通膨走勢主要受匯率、能源價格、國內結構性因素共同影響，儘管近期國際油價大幅上漲，但油費料占CPI的權重僅有2.2%，再加上政府的油價平穩措施，相信未來一年國內CPI仍可維持相對穩定的水準。

兆豐金法說會／總經理張傳章：股利將比去年高 以現金為主

兆豐金（2886）12日舉行2025年第4季線上法說會，揭示兆豐金2025年全年稅後淨利達350.38億元，年增率約1%，再創歷史新高；其中，對於股利配發政策，總經理張傳章指出，目前公司資本結構相當穩健，加上去年金控稅後純益創歷史新高，預計股利政策將以現金股利為主、優於去年。法人推估，若以配發率超過七成估算，現金股利有機會來到1.7元上下。

虎山大方配息3.8元 殖利率達4.5％

全球車用把手大廠虎山（7736）12日表示，研發多年的ADAS（先進駕駛輔助系統）車用鏡頭模組已進入收割期。隨著全球車安意識抬頭及倒車顯影法規趨嚴，車用鏡頭需求激增，將成為虎山今年除了傳統零件外的第二成長曲線。法人預期，隨新產品驗證陸續通過並放量出貨，虎山今年營運有望持續向上走升。

中信銀承作房貸空間 尚有千億額度可用

市場房貸業務量排名前三大的中信銀，能承作房貸的空間還有多少？中信金總經理高麗雪在法說會前記者會中指出，中信銀在銀行法第72條之2 的比率在1月底為28%，尚有1000億額度可作不動產，尤其房貸的放款，因此，目前沒有限制貸款，主要以滿足自住客房貸為方向。

中信金法說會／估Fed在H2將降息2碼 今年積極海外拓點美國為重中之重

中信金（2891）今舉行法說會，中信金總經理高麗雪表示，公司對經濟持審慎樂觀態度，預期今年央行政策利率將維持不變，中信金也已針對國際政經不確定性做好準備，持續強化人壽業務的資產負債管理。預估Fed在H2將降息2碼。今年中信銀持續積極海外拓點，其中美國更是重中之重；去年中信銀海外分行獲利237億元，年成長16%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。