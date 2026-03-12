快訊

虎山大方配息3.8元 殖利率達4.5％

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

全球車用把手大廠虎山（7736）12日表示，研發多年的ADAS（先進駕駛輔助系統）車用鏡頭模組已進入收割期。隨著全球車安意識抬頭及倒車顯影法規趨嚴，車用鏡頭需求激增，將成為虎山今年除了傳統零件外的第二成長曲線。法人預期，隨新產品驗證陸續通過並放量出貨，虎山今年營運有望持續向上走升。

受惠於全球售後維修（AM）市場需求穩健，加上高毛利之車用鏡頭模組出貨量提振，虎山去年獲利表現亮眼，EPS 5.04元。虎山於 10 日董事會決議每股配發現金股利 3.8 元，現金殖利率達4.5%，在高息股題材發酵下，吸引法人與長線資金關注。

虎山此次決議發放 2.87 億元現金紅包，不僅顯示其在售後維修（AM）市場的龍頭地位穩固，更反映公司現金流充沛。以目前股價推算，4.5%的殖利率遠高於多數金融股與電子權值股，在115 年3月這個波段操作與長期領息布局的關鍵期，虎山穩健的現金流能力與抗風險的經營韌性將可達成長期維持「高分配、高殖利率」的目標來回饋股東、為股價表現構築強大的支撐力量。虎山同步公告除息時程，預計於3 月26 日除息，最後買進日為3 月25 日，現金紅包將於4 月17 日發放。

回歸本業表現，虎山說明目前公司在AM 門把領域穩居全球龍頭，市占率持續領先。近年更積極落實生產自動化與製程優化，有效抵銷原物料波動影響。此外，虎山轉型高附加價值產品有成，旗下車用門把結合關鍵感測組件，成功深化與北美、歐洲各大經銷商的合作關係，帶動整體獲利結構改善。

