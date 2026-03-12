中信銀承作房貸空間 尚有千億額度可用

市場房貸業務量排名前三大的中信銀，能承作房貸的空間還有多少？中信金總經理高麗雪在法說會前記者會中指出，中信銀在銀行法第72條之2 的比率在1月底為28%，尚有1000億額度可作不動產，尤其房貸的放款，因此，目前沒有限制貸款，主要以滿足自住客房貸為方向。

對於聯準會降息的動向，儘管中東戰事使油價飆升，並且外界已有停滯性通膨的疑慮，不過中信金仍維持原先的預期，高麗雪指出，目前暫維持下半年會降2碼的預期；他也指出，美國關稅看似確定，但未來仍有變數，和地緣政治的衝突，中信金會持續預作因應。

中信金亦對今年的全體銀行業表現樂觀展望。高麗雪分析，台灣整體AI或半導體的高科技出口帶動經濟成長，已提供很多客戶對台外幣資金需求，因此，銀行的存放款都會有很大成長，也將帶動財管、信用卡手收，因此，整體金融業表現，尤其銀行表現將高度看好。

最新統計也顯示，中信金控主辦離岸風電聯貸規模累計突破6700億元，責任投資規模突破1.4兆元。