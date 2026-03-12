中信金法說會／估Fed在H2將降息2碼 今年積極海外拓點美國為重中之重

中信金（2891）今舉行法說會，中信金總經理高麗雪表示，公司對經濟持審慎樂觀態度，預期今年央行政策利率將維持不變，中信金也已針對國際政經不確定性做好準備，持續強化人壽業務的資產負債管理。預估Fed在H2將降息2碼。今年中信銀持續積極海外拓點，其中美國更是重中之重；去年中信銀海外分行獲利237億元，年成長16%。

高麗雪表示，對2026年台灣整體經濟持審慎樂觀，主要受惠於全球AI應用擴張與臺灣出口動能優於預期。 主計處已上修今年經濟成長率預估。目前國內通膨呈現趨緩，預期央行今年維持政策利率不變，有助金融環境穩定。

至於Fed今年的貨幣政策預測，高麗雪指出， 聯準會自去年九月啟動降息循環，已降息三次。 市場普遍預期今年仍可能降息，估下半年將降息2碼，中信金將持續觀察政經情勢變化。即使美國進入降息環境，對中信銀行整體淨利息收入（NII）影響不大，但有利於利差擴大，主要原因包括：外幣定存下調的遞延反應，以及外幣高利定存逐漸減少，和有價證券如債券，較低報酬率的債券到期後重新布局等

至於在海外布局方面，中信銀行在日美及東南亞布局完整，為客戶做好布局。今年在上半年將開洛杉磯分行及德州辦事處，至於鳳凰城子行也將在今年設立。至於日本會在福岡設立出張所，東南亞部分中信銀印尼子行三寶瓏分行己在去年底正式開業，在印度GIFT City類似台灣OBU分行也會在本月開業，也在評估是否開第四家分行。

而在人壽業務發展策略，高麗雪表示，台壽保已順利銜接IFRS 17及新一代清償能力制度（TW-ICS）等政策調整。

將持續強化資產負債管理，聚焦高獲利與高CSM（合約服務邊際）產品。