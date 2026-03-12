邁達特法說會／今年AI將會是主要發展方向 爭取拿下更多成長機會

邁達特（6112）12日於法說會上表示，除了持續在既有的網路、資安、聯網、AI應用等代理產品進行擴展之外，去年成長動能可分為兩大部分，分別是公有雲跟開源軟體，以及子公司的成長貢獻。今年則會以AI應用為主軸進行發展。

首先在公有雲跟開源軟體部分，邁達特掌握的AWS、微軟、Red Hat等相關產品線，去年在營收跟服務上面有不錯的一個成效，並且會是未來整個ICT市場的成長動力。而子公司的部分，海外的Brainstorm跟Corex去年營運恢復穩定運作與成長。國內則是與德鴻有專案上的合作，能夠提供部分軟體加AI應用模型的整合產品。

展望今年，邁達特將持續進行通路布局，公司過往以地端的通路為主，而在公有雲進來之後，將會取而代之，成為主要成長動能。公司預期未來AI應用初期會在雲端上進行測試，驗證過後才能夠持續在雲端或者下到地端來，這將是未來很多企業的一個大方向，而公司成為AWS在台灣的代理商，便有機會參與其中。至於更早拿下的微軟，公司會持續在雲端的通路跟應用以及對客戶的顧問及服務方面持續增強力道。

除代理產品外，鑒於未來的AI應用將會迎來百花齊放的盛況，邁達特已提前布局，自行測試新的模型，同時也跟許多客戶或者是經銷商進行部分專案的技術驗證及測試，爭取拿下更多成長機會。