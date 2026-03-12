睿生光電法說會／去年 EPS 3.84元、創3年新高 擬配2元現金股利

睿生光電（6861）12日攜手群創（3481）舉辦2026年上半年集團法說會，受惠於產品組合優化與新興市場布局成效顯現，2025 年全年稅後純益達1.6億元，年增 4.3%，每股純益（EPS）3.84 元，創下近3年新高；董事會同時決議擬配發每股 2 元現金股利，展現穩定回饋股東的經營成果。

在營運表現方面，睿生 2025 年第4季單季合併營收 6.51 億元，年增 21%，獲利體質改善主因於持續優化產品組合。睿生表示，將生產資源集中於新技術IGZO、低劑量及智慧醫學影像感測器，透過高附加價值產品的銷售占比提升，有效抵禦原物料成本波動，維持獲利動能。

為因應區域經濟崛起，睿生積極強化全球服務鏈，在印度市場透過在地化製造降低關稅壁壘，深耕當地醫療數位化需求；在美洲市場建立當地維修中心，提供客戶即時技術支援與售後服務，強化各區域市場的優質客戶服務及市場份額。

睿生強調，在全球製造業回流趨勢下，啟動製造基地轉型；面對全球貿易政策不確定性與地緣政治緊張，憑藉多元化的生產與維修布局，化被動為主動，透過靈活的國際布局策略，不僅能降低關稅與法規風險，更能快速回應不同區域市場的獨特需求，將國際局勢的變動轉化為擴張市場的新機會。

展望2026年，睿生表示將持續透過產品組合優化、生產策略調整及策略性外包提升營運效率，並拓展印度在地製造與美洲市場服務布局，同時推動EO／IR影像技術應用與供應鏈整合，提供EMS代工服務，滿足客戶需求，以強化全球競爭力。