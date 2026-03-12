南寶財報／2025年全年稅後純益24.41億元、寫歷史次高 每股配息18元

南寶（4766）12日公布2025全年度財報，稅後純益24.41億元，年減約9.05%，寫歷史次高；每股純益（EPS）20.25元。董事會並通過配發現金股利每股18元，同寫歷史次高，股息配發率88.9%，依12日收盤價313.5元計，現金殖利率約5.74%。

此外，南寶去年毛利率與營業利益率雙創歷史新高。南寶表示，在營收成長、整體營運效率提升，以及產品結構優化的效應持續發揮下，2025年毛利率為34.1%，較前一年提升1.4個百分點，創下歷史新高。2025年營業利益為新台幣38.16億元，營業利益率為16.4%，較前一年提升0.8個百分點，亦創下歷史新高。

展望未來，南寶表示，將持續投入研發與耕耘客戶，並透過自身努力優化產品結構與強化市場地位應變景氣與外部環境變化，持續強化營運表現，目標今年營收再創新高。此外，亦著重追求本業長期獲利成長與提升長期股東權益報酬率。今日董事會亦通過2025年度盈餘分配案，配發現金股利18元，寫歷史次高。

在第4季獲利表示部分，單季稅後純益5.60億元，每股純益（EPS）4.65元。

南寶2025年合併營收為新台幣232.0億元，年增0.9%，創下歷史新高。2025年第4季合併營收為新台幣59.3億元，由於去年基期較高，加上台幣升值影響，第4季合併營收年減3.1%。

在各產品營收占比部分，第4季接著劑（包括鞋材接著劑與特殊接著劑）業務年減8.6%，占第4季營收比重70%。至於建材與塗料業務，在併入允德實業營收及持續耕耘下，第4季和前一年相較有所成長，年增3.5%，占營收比重24%。

在營收成長、整體營運效率提升，以及產品結構優化的效應持續發揮下，第4季毛利率為33.7%，較去年同期提升0.1個百分點，創下同期次高。第4季營業利益率達16.2%，營業利益為新台幣9.59億元。

累積2025年全年，毛利率為34.1%，較前一年度提升1.4個百分點，寫歷史新高；營業利益達新台幣38.16億元，營業利益率為16.4%，較去年提升0.8個百分點，亦創下歷史新高。

南寶表示，目前觀察消費景氣轉趨保守，和過往同期相較客戶拉貨力道稍弱。然而，今年在匯率、關稅、消費景氣等變數逐漸減退下，期待回歸成長。至於工業與其他消費性產業用接著劑，近期傳統產業相關應用普遍需求放緩，然而南寶看好半導體用膠和其他電子領域成為新的成長動能，將持續增加資源投入。同時持續開發各領域新的成長機會，以及提升高毛利產品比重，策略上尋求以創新的接著解決方案切入，如提升產品效能，聚焦在半導體、電子產業，木工與紡織用膠等。

南寶在成長策略上持續以「創新」與「併購」為雙主軸，目標達成優於產業的成長。目前南寶以創新驅動的成長策略「NextGen」，聚焦重點產業的龍頭客戶，透過主動出擊一起研發創新的接著解決方案，共同開發下一代產品，已開始運用在鞋材、半導體、木工等多項重點領域。同時，期盼透過增加高毛利的創新產品比重，更穩定達成股東權益報酬率 (ROE)20%以上的長期目標，成為創新的全球領導者。

南寶重視ESG及研發綠色產品，期許「綠色永續」成為南寶的核心競爭力之一，南寶也已宣示邁向淨零，目標在2050年達到碳中和。南寶持續聚焦更為長期永續的成長，將ESG永續策略的理念深化在企業文化當中，不只順應趨勢與客戶要求，更追求更為穩固的競爭優勢，並與社會共生共榮。