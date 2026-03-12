中信金今年現金股利水準 法人看好可望超過2.5元

中信金控今日舉行法人說明會，對外說明2025年營運概況及經營績效。中信金2025年稅前盈餘922.2億元，稅後盈餘為806.2億元，年增11.8%，其中對於今年的股利配發政策，總經理高麗雪指出，過去維持在6成的配發率，會朝此方向建議董事會。

中信金控2025年稅後獲利續創歷史新高，每股盈餘4.08 元亦寫下歷史最佳紀錄，若以去年配發率在6成，以及今年的獲利年成長12%來看，今年中信金的現金股利，應可望有超過2.5元現金股利以上的水準。

中信金稅後股東權益報酬率穩居全體金控之冠，稅後股東權益報酬率（ROE）為16.88%，稅後資產報酬率（ROA）為0.91%，每股稅後盈餘（EPS）為4.08元。對於股利發放形式，高麗雪說明，現金股利發放為主這是方向，但是否發股票股利，仍要看董事會決定。

子公司方面，中信銀行2025年合併稅後盈餘達573億元，較2024年同期成長16%，創下歷年新高。受惠於存放款規模擴大與利差走揚，淨利息收益年增近22%；財富管理、法人金融與信用卡等業務同步成長，帶動手續費收入年增近11%。海外市場表現亦十分亮眼，稅前獲利年增16%，占整體銀行獲利三成以上，持續深化國際布局。

對於2026年展望，高麗雪指出，可望維持穩定成長的趨勢，銀行的放款應有高個位數或雙位數成長；至於利差會有提升效果，4至8個基本點（1個基本點是0.01個百分點）的提升效果，對於為何評估利差會提升，中信金財務長徐旻碩說明，因為存款的資金成本一直下降，其中，定存的部分有時間落差，會在今年反映，反而是放款重新定價期間短，降息因素已在去年定價時就先反映，所以外幣存放利差會不斷擴大。

徐旻碩也指出，外幣存款活定期的比重也有改變，因為資金的需求，很多企業在定存的比重相對減少，也會帶來助益，她也指出，債券投資的收益也有助於利差成長，債券到期之後重新布建，包括中信金先前甚至有買到連利率1%都不到的公債，受惠由此可見，因此債券投資利得也有助益利差。

至於最新海外布局，高麗雪指出，中信銀為助台資企業赴美投資的挹注，正在強化美國分行及子行量能，繼紐約分行後，在洛杉磯會再加設分行，上半年開業，美國子行也將增設鳳凰城分行，就近提供服務。而在美國的獲利去年有10%左右的年增率，相當有代表性。

日本的部分，高麗雪指出，中信銀今年將在福岡將設出張所，澳洲雪梨已在去年底開設新分行，東南亞今年將在越南設海防與平陽辦事處，搭配胡志明與河內分行一起來服務台商。印尼方面，今年會在三寶瓏來再設印尼子行下的新據點。