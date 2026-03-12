中信金法說會／去年獲利創高、EPS 4.08元 ROE達16.88%居全體金控之冠

中信金（2891）12日舉行法人說明會，對外說明2025年營運概況及經營績效。中國信託金控2025年稅前純益922.2億元，稅後純益為806.2億元，稅後股東權益報酬率（ROE）為16.88%，稅後資產報酬率（ROA）為0.91%，每股稅後盈餘（EPS）為4.08元。

中信金控法人說明會由中信金控總經理暨發言人高麗雪及財務長暨代理發言人徐旻傾共同主持。中信金控2025年持續展現亮眼的獲利表現，稅後獲利續創歷史新高，每股盈餘（EPS）4.08 元亦寫下歷史最佳紀錄，稅後股東權益報酬率（ROE）穩居全體金控之冠。

子公司方面，中國信託商業銀行2025年合併稅後盈餘達573億元，較2024年同期成長16%，創下歷年新高。受惠於存放款規模擴大與利差走揚，淨利息收益年增近22%；財富管理、法人金融與信用卡等業務同步成長，帶動手續費收入年增近11%。海外市場表現亦十分亮眼，稅前獲利年增 16%，占整體銀行獲利三成以上，展現國際布局持續深化。

在保險業務方面，台灣人壽持續深化通路經營並推出多元化商品，帶動分紅及投資型保單業績大幅成長，2025年新契約保費年成長54%。在投資方面，台灣人壽成功掌握市場契機，適時實現股票及私募基金的資本利得；惟因12月份額外提撥三成稅前獲利以強化外匯價格變動準備金，使2025年累計稅後盈餘為208.5億元，較2024年減少3%，整體財務表現仍屬穩健。

值得一提的是，中信金控在永續發展領域持續備受國際肯定，連續七年入選標準普爾全球永續年鑑（S&P Global The Sustainability Yearbook），2026年最新公布的入選名單，更名列全球銀行業永續表現前 5%，亦蟬聯原碳揭露計畫（CDP）最高領導級 A 級（Leadership A），顯示中信金控永續實力再獲國際級的專業肯定。

環境永續方面，中信金控持續以金融力量支持淨零轉型，主辦離岸風電聯貸規模累計突破 6,700 億元，責任投資規模突破 1.4 兆元，並號召四家子公司與台江國家公園簽署ESG（Environmental, Social, Governance）合作備忘錄（Memorandum of understanding, MOU），打造全臺首個公私協力「保育共生地」（Other Effective Area-Based Conservation Measures，簡稱OECM），落實自然資本治理，守護生物多樣性。此外，中信金控於社會面向持續推動普惠金融、偏鄉金融教育，長期扶植弱勢與兒少，支持慈善、體育、教育、反毒及藝文五大公益，多元實踐社會共榮。亦致力強化董事會職能、提升資訊透明度及風險管理能力等公司治理項目，再度名列證交所公司治理評鑑前段班。中信金控以「臺灣第一、亞洲領先」為願景，持續優化核心業務，深化產品與服務競爭力，發揮金融影響力，穩健邁向永續經營。