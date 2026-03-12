快訊

多頭力守月線！台股跌532點收33,581點 台積電挫55元收1,885元

經典賽／8強對戰出爐！日本、美國、波多黎各連六屆晉級 賽程時間一次看

彰化員林公所前課長登西巒大山失聯搜救中 家人協尋、親友集氣

中華化財報／2025年全年度 EPS 0.04元 每股配0.15元

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

中華化（1727）11日公布2025年全年度財報，稅後純益510.9萬元，年減約 91.9%；每股純益（EPS）0.04元。中華化董事會也通過發配現金股利每股每股0.15元。

中華化去年投入創業以來最大規模資本支出，增建第五條電子級硫酸產線，目前半導體客戶驗證中，去年全年度損益約兩平，法人認為今年新產線通過驗證並放量出貨，可望增添營收、獲利動能。

中華化從大宗化學品轉向電子化學品，該公司於去年法說會上表示，第五條電子級硫酸新產線，半導體客戶尚處於驗證階段，加上第3季工廠歲修，以因應半導體製程導入及查核廠驗、測試設備等，進行整體性的體質檢測，導致較多費用支出。但整體而言，工廠稼動率仍在合理範圍內。

該公司旗下專為先進製程打造的電子級硫酸產線，歷經去年下半年驗證進度遞延，預估最快今年首季、最慢第2季完成驗證並放量出貨。中華化表示，該公司既有四條電子級硫酸產線稼動率70%；第五條電子級硫酸產線完工後，預計年產量倍增至3萬噸。中華化2025年前三季電子化學品占比約達28%。

中華化去年下半年經歷產線輪流歲修、驗證階段各種費用支出較多，加上尚在等待新產線認證出貨，去年第3季EPS 0.02元，法人預估損益兩平狀況將延續至今年首季，但待新產線通過驗證，營收、獲利有望再添動能。

半導體 現金股利

延伸閱讀

不受台股下跌影響 中華化爆量衝漲停

嘉澤財報／2025年 EPS 為70.17元 今年恢復成長

宏致財報／2025年EPS 4.35元、優於2024年 今年AI占比要達40%

長廣財報／2025年全年度EPS 3.11元 每股配發2.15元現金股利

相關新聞

國泰金前二月EPS 1.81元

金控2月獲利陸續出爐，目前已有五家公布，其中國泰金2月稅後純益120億元，累計前二月賺266.2億元，寫史上同期次高、年增19.5%，每股稅後純益（EPS）1.81元，暫居金控獲利王，壽險與銀行雙引擎帶動整體獲利動能。

不只送5000元紀念品！大魯閣殖利率衝11% 每股大賺6元 股價漲停

大魯閣（1432）股東今年大豐收！公司11日公布2025年財報，全年營收13.38億元、年增4.19%，受惠處分台中新時代購物中心及新竹湳雅廣場營業資產挹注，稅後純益達6.51億元，較前一年虧轉盈，每股純益飆升至6.03元、創歷史新高。董事會同時決議每股配發現金股利2元，為睽違五年再度配息，以昨收盤價17.3元計算，股息殖利率高達11.6%，再加上今年股東會紀念品價值逾5,000元，引爆市場話題，帶動12日股價開盤後直奔漲停。

國票金股利0.589元 王道銀0.52元

上市金融保險業董事會陸續通過2025年盈餘分配案，昨（11）日包括第一保、國票金、王道銀行皆「開獎」，其中，第一保擬配發現金股利1.66元最高；國票金擬配發現金股利0.5元及股票股利0.089元，總股利為0.589元；王道銀行擬配發現金股利0.52元，創下2017年掛牌上市以來新高。

台泥用資本公積配息0.8元 股東會紀念品環保旅行袋吸睛

台泥昨（11）日公布最新財報與股利政策，公司因一次性因素出現虧損，但營業現金流逆勢成長至331億，董事會通過擬以資本公積每股配發0.8元現金。

亞泥2025年EPS 3元 股息2.3元

亞泥昨（11）日董事會通過2025年財報，稅後純益100.29億元，每股稅後純益（EPS）3元，連續八年的淨利破百億大關，董事會並通過擬配發現金股利2.3元，依昨日收盤價34元計，現金殖利率達6.7%。

新代2025年EPS 35.12元

新代科技（7750）公布去年合併財報，受惠市場需求穩健成長、產品組合優化、客戶黏著度高及營運效率提升，合併營收139.6億元、年增29.1%，稅後純益22.83億元、年增66.2%，每股稅後純益35.12元，營收、獲利雙創歷史新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。