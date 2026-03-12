中華化財報／2025年全年度 EPS 0.04元 每股配0.15元

中華化（1727）11日公布2025年全年度財報，稅後純益510.9萬元，年減約 91.9%；每股純益（EPS）0.04元。中華化董事會也通過發配現金股利每股每股0.15元。

中華化去年投入創業以來最大規模資本支出，增建第五條電子級硫酸產線，目前半導體客戶驗證中，去年全年度損益約兩平，法人認為今年新產線通過驗證並放量出貨，可望增添營收、獲利動能。

中華化從大宗化學品轉向電子化學品，該公司於去年法說會上表示，第五條電子級硫酸新產線，半導體客戶尚處於驗證階段，加上第3季工廠歲修，以因應半導體製程導入及查核廠驗、測試設備等，進行整體性的體質檢測，導致較多費用支出。但整體而言，工廠稼動率仍在合理範圍內。

該公司旗下專為先進製程打造的電子級硫酸產線，歷經去年下半年驗證進度遞延，預估最快今年首季、最慢第2季完成驗證並放量出貨。中華化表示，該公司既有四條電子級硫酸產線稼動率70%；第五條電子級硫酸產線完工後，預計年產量倍增至3萬噸。中華化2025年前三季電子化學品占比約達28%。

中華化去年下半年經歷產線輪流歲修、驗證階段各種費用支出較多，加上尚在等待新產線認證出貨，去年第3季EPS 0.02元，法人預估損益兩平狀況將延續至今年首季，但待新產線通過驗證，營收、獲利有望再添動能。