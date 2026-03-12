快訊

不只送5000元紀念品！大魯閣殖利率衝11% 每股大賺6元 股價漲停

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
大魯閣同步宣布股東會紀念品發放方案。透過官方APP「大魯閣 Plus」提供股東包含800元消費抵用券及8張「每月玩樂買1送1券」，總價值超過 4,200元。持有 1,000 股以上的股東，還可獲得 額外 1,000 元消費抵用券。大魯閣/提供
大魯閣（1432）股東今年大豐收！公司11日公布2025年財報，全年營收13.38億元、年增4.19%，受惠處分台中新時代購物中心及新竹湳雅廣場營業資產挹注，稅後純益達6.51億元，較前一年虧轉盈，每股純益飆升至6.03元、創歷史新高。董事會同時決議每股配發現金股利2元，為睽違五年再度配息，以昨收盤價17.3元計算，股息殖利率高達11.6%，再加上今年股東會紀念品價值逾5,000元，引爆市場話題，帶動12日股價開盤後直奔漲停。

大魯閣股東福利再度掀起話題。公司公布今年股東會紀念品，透過APP提供消費抵用券與買一送一優惠券，若持股1,000股以上再加碼，整體價值最高突破5,000元、創歷年新高。

大魯閣表示，透過官方APP「大魯閣 Plus」提供股東包含800元消費抵用券及8張「每月玩樂買1送1券」，總價值超過 4,200元。持有 1,000 股以上的股東，還可獲得 額外1,000 元消費抵用券。今年股東會5月28日舉行，3月26日為最後買進日。股東會紀念品將於5月20日起可透過「大魯閣 Plus」APP領取並開始使用，股東可提前下載 APP 確保順利領取。

大魯閣自2020年創新以數位工具發放股東會紀念品，推動結合股東回饋服務與消費體驗的經營模式，讓熱愛運動、重視生活體驗的消費者在享受場館服務之際，也能以股東身分參與企業成長。透過整合股東福利、會員制度與場館體驗，逐步形成「顧客即股東」的品牌生態。股東人數也從2022年的1.1萬人，持續增加到2025年的22萬人，成長了20倍。

去年為大魯閣海外市場發展的重要里程碑，已在美國成功開出三家分別位於德州休士頓凱蒂(Katy)、亞利桑那州鳳凰城梅薩(Mesa)、鳳凰城錢德勒(Chandler)的棒球主題運動娛樂中心（TAROKO Batting Center）。國內的運動休閒項目營收表現也持續維持穩定成長。並於去年12月完成以10億元將所持有的台中大魯閣新時代購物中心及新竹大魯閣湳雅廣場營業資產、相關權利與義務，轉讓與遠雄流通事業股份有限公司，推升全年獲利表現。

展望今年，除了美國將至少增加德州聖安東尼奧（San Antonio）以及德州奧斯丁（Austin）兩家店，也將進軍日本市場。透過併購，承接既有的訓練型棒壘球打擊場，改造升級為結合運動兼具休閒娛樂多元功能的場館，提高展店的效率。第一階段已規劃洽談日本關東地區的兩家棒壘球打擊場，預計於今年第3季可以改掛上大魯閣的招牌開始營運，添加營運成長動能。

相關新聞

國泰金前二月EPS 1.81元

金控2月獲利陸續出爐，目前已有五家公布，其中國泰金2月稅後純益120億元，累計前二月賺266.2億元，寫史上同期次高、年增19.5%，每股稅後純益（EPS）1.81元，暫居金控獲利王，壽險與銀行雙引擎帶動整體獲利動能。

不只送5000元紀念品！大魯閣殖利率衝11% 每股大賺6元 股價漲停

國票金股利0.589元 王道銀0.52元

上市金融保險業董事會陸續通過2025年盈餘分配案，昨（11）日包括第一保、國票金、王道銀行皆「開獎」，其中，第一保擬配發現金股利1.66元最高；國票金擬配發現金股利0.5元及股票股利0.089元，總股利為0.589元；王道銀行擬配發現金股利0.52元，創下2017年掛牌上市以來新高。

台泥用資本公積配息0.8元 股東會紀念品環保旅行袋吸睛

台泥昨（11）日公布最新財報與股利政策，公司因一次性因素出現虧損，但營業現金流逆勢成長至331億，董事會通過擬以資本公積每股配發0.8元現金。

亞泥2025年EPS 3元 股息2.3元

亞泥昨（11）日董事會通過2025年財報，稅後純益100.29億元，每股稅後純益（EPS）3元，連續八年的淨利破百億大關，董事會並通過擬配發現金股利2.3元，依昨日收盤價34元計，現金殖利率達6.7%。

新代2025年EPS 35.12元

新代科技（7750）公布去年合併財報，受惠市場需求穩健成長、產品組合優化、客戶黏著度高及營運效率提升，合併營收139.6億元、年增29.1%，稅後純益22.83億元、年增66.2%，每股稅後純益35.12元，營收、獲利雙創歷史新高。

